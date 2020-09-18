Кто ж это Россию в лузу загоняет? 1 18.09.2020, 11:56

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Российская дипломатия чрезвычайно взнервлена.

Готовность Евросоюза ответить жесткими санкциями на отравление Алексея Навального заставляет Москву мобилизовывать все имеющиеся интеллектуальные ресурсы для ответа злопыхателям. Ну, какие есть…

Первым «стреляет» по ним, — впрочем, как всегда,— Константин Косачев, глава думского комитета по международным делам. Он целится, ни много, ни мало, по главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, заявившей, что отравление Навального «при помощи химического вещества – это ТИПИЧНОЕ поведение России на мировой арене».

Депутат решителен и бескомпромиссен: «А что, если наоборот? Что, если нападали и вмешивались они, последовательно загоняя все эти годы Россию и подобные ей страны в лузу?».

Константин Иосифович, ну, Вы слышите, что говорите про, казалось бы, великую державу, — «Россию и подобные ей страны — в лузу»?

Как же пренебрежительно это звучит, — «подобные ей страны»! Коннотация читается же тут однозначно, русским-то Вы владеете… Так и слышится дальше перечисление «подобных», — Северная Корея, Зимбабве, Туркменистан…

А может, Вы и сами так думаете?

Объясню, почему это говорю. Вы можете себе представить американского конгрессмена, который бы сказал про свою страну столь небрежно — «США и подобные им государства»? Или французского сенатора со словами — «загнать Францию и подобные ей страны»? Или депутата бундестага — «Германию и подобные ей страны — в лузу»...

Да, они и думать так не умеют. В отличие от Вас…

Если только для вас мир — не большой биллиардный стол.

Но правда и то, что вас, столь публичных и дипломатичных деятелей, отчаянно хорошо знающих свою страну и привитые ей за последние годы нравы, у нас много.

Вот, хотя бы взять коллег Ваших из российского представительства при ЕС, предложивших европейцам ответить на 9 вопросов в связи с отравлением Навального.

Особенно впечатлен был «город и мир» вторым вопросом: «В чем причина того, что российские власти «травят» Алексея Навального, учитывая, что его реальный уровень популярности вряд ли достигает 2%, согласно недавнему опросу «Левада-Центр»?

Не Вам объяснять, что этот софизм и составленные в его духе методички для Шейнина и Соловьева обычно используется для внутренней пропаганды на ток-шоу федеральных российских телеканалов, причем, не без успеха,

Но на «загнивающую» Европу софизм этот действует удручающе, там это кажется лишним подтверждением, что в путинской России существует негласный рейтинг оппонентов власти, за превышение которого она вправе вынести смертный приговор…

Впрочем, мы с Вами знаем, что изящество «верховной» мысли в России столь изощренно цинично, что позволяет трактовать ее предельно широко. Достаточно вспомнить отклик Путина на убийство Анны Политковской, которое — «само по себе наносит действующей власти в России… гораздо больший урон и ущерб, чем ее публикации».

Вам бы, дипломатам-интеллектуалам, впору нанять себе толковых рерайтеров, а то уж неловко-то за державу

Аркадий Дубнов, «Фейсбук»

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