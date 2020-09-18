Белорусы удивляют мир: 41-й день протестов (Онлайн)1
- 18.09.2020, 12:21
- 7,190
Что происходит в стране 18 сентября.
Сегодня - 41-й день белорусской революции. Жители нашей страны продолжают удивлять мир непрерывными протестами.
Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию событий, происходящих в Беларуси 18 сентября.
13:27 Минская Домбровка выписала «белый билет» для Лукашенко.
13:01 На белорусских улицах появились новые красивые муралы.
12:33 Над одним из минских районов третий день развевается огромный бело-красно-белый флаг.
12:31 Жильцы ЖК «Каскад» вывесили огромный национальный флаг между домами.
12:29 А так утро с национальной символикой встречают в разных уголках Беларуси.
12:23 Белорусские города и столичные районы традиционно начинают утро с национальной символикой. Сегодня одним из самых ярких начало дня было в минской Малиновке.
12:22 Сегодня ночью в Слуцке на железнодорожной станции громко объявили: «ЖД с народом! Жыве Беларусь!», после чего включили песню «Перемен».