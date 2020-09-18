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Белорусы удивляют мир: 41-й день протестов (Онлайн)

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  • 18.09.2020, 12:21
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Белорусы удивляют мир: 41-й день протестов (Онлайн)
Фото: AFP

Что происходит в стране 18 сентября.

Сегодня - 41-й день белорусской революции. Жители нашей страны продолжают удивлять мир непрерывными протестами.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию событий, происходящих в Беларуси 18 сентября.

13:27 Минская Домбровка выписала «белый билет» для Лукашенко.

13:01 На белорусских улицах появились новые красивые муралы.

12:33 Над одним из минских районов третий день развевается огромный бело-красно-белый флаг.

12:31 Жильцы ЖК «Каскад» вывесили огромный национальный флаг между домами.

12:29 А так утро с национальной символикой встречают в разных уголках Беларуси.

12:23 Белорусские города и столичные районы традиционно начинают утро с национальной символикой. Сегодня одним из самых ярких начало дня было в минской Малиновке.

12:22 Сегодня ночью в Слуцке на железнодорожной станции громко объявили: «ЖД с народом! Жыве Беларусь!», после чего включили песню «Перемен».

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