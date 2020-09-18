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Лявон Вольский ответил врагам народа «песней без полутонов»

  • 18.09.2020, 13:06
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Лявон Вольский ответил врагам народа «песней без полутонов»
Лявон Вольский
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Новая песня легенды белорусского рока.

Известный белорусский рок-музыкант Лявон Вольский записал бескомпромиссную песню «Ворагi народу».

«Безнаказанные фальсификаторы, наглые политические комментаторы, самоуверенные ликвидаторы белорусского самосознания, накачанные каратели в форме и бесформенные тети на должностях, все это серое стадо «выжесамивсепрекраснопонимаете» с потухшими глазами и фанатики власти с метелью в глазах... Без полутонов. Чырвоным па беламу», — рассказал о новой песне Лявон Вольский.

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