Лявон Вольский ответил врагам народа «песней без полутонов»
- 18.09.2020, 13:06
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Новая песня легенды белорусского рока.
Известный белорусский рок-музыкант Лявон Вольский записал бескомпромиссную песню «Ворагi народу».
«Безнаказанные фальсификаторы, наглые политические комментаторы, самоуверенные ликвидаторы белорусского самосознания, накачанные каратели в форме и бесформенные тети на должностях, все это серое стадо «выжесамивсепрекраснопонимаете» с потухшими глазами и фанатики власти с метелью в глазах... Без полутонов. Чырвоным па беламу», — рассказал о новой песне Лявон Вольский.