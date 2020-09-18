Ученые выяснили, какой цвет преобладает в природе 18.09.2020, 13:13

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Существует два способа выражения оттенков.

Наиболее частыми оттенками в природе являются синий и зеленый. Ученые объяснили этот феномен, пишет lenta.ua.

Дело в том, что существует лишь два способа выражения оттенков: пигментными веществами или через структурные цвета. Последние часто является матовым синим или зеленым. Ученые из Великобритании провели исследование, в ходе которого выяснилось, что эти оттенки — пределы самого яркого структурного цвета в видимом для человеческого глаза световом спектре.

Данные анализа британских экспертов помогают разобраться не только с образованием природных оттенков, но и с производством более ярких, стойких и экологических красок.

Структурный оттенок зависит от самой структуры наноповерхности, которая имеет определенный тон. Она может быть как разноцветной переливающейся, например, перья у павлина, так и матовой, но уже только синей или зеленой.

Исследование ученых из Кембриджа, выявило, что красный, а также желтый и оранжевый тона распространяются за рамки методов рассеяния матовых структурных тонов. Британские эксперты пришли к выводу, что их насыщенные оттенки создаются при помощи лишь природных пигментных веществ.

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