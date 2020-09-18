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Российские «попсовики» поддержали убийцу Лукашенко

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  • 18.09.2020, 13:44
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Российские «попсовики» поддержали убийцу Лукашенко
Филипп Киркоров
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Авторы видео побоялись реакции и отключили комментарии.

Представители российской поп-сцены — Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Буйнов, Анита Цой и другие, участвовали в записи музыкального клипа в поддержку Лукашенко. Ролик, в котором снялись не менее 20 исполнителей и коллективов из России и Беларуси, накануне был размещен на хостинге YouTube и к настоящему времени набрал около 40 тыс. просмотров, сообщает znak.com.

Интересно, что при размещении клипа в YouTube была отключена функция комментирования. Кроме того, после почти 40 тыс. просмотров ролика под видео нет ни одного лайка и ни одного дизлайка.

Отметим, что белорусы начали писать негативные комментарии в соцсетях российских поп-певцов, которые поддержали Лукашенко. «Попсовики» начали ограничивать доступ к своим страницам в социальных сетях.

Во время протестов после президентских выборов в Беларуси погибли около 10 человек. Около 10 тысяч были арестованы. ООН зафиксировала как минимум 450 случаев пыток и издевательств со стороны силовиков. Глава Всемирной организации против пыток заявил, что в Беларуси было совершено преступление против человечности.

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