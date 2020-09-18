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В Смолевичах мужчина поджег себя перед зданием милиции

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  • 18.09.2020, 14:37
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В Смолевичах мужчина поджег себя перед зданием милиции

(Обновлено) Свидетели говорят, что это было сделано в знак протеста против карателей.

В Смолевичах перед зданием милиции человек облил себя бензином и поджег, сообщает телеграм-канал «Белсат».

Свидетели говорят, что мужчина сделал это в знак протеста против действий силовиков.

Житель Смолевичей подтвердил «Радыё Свабода» информацию о попытке самосожжения мужчины на ступеньках местного РОВД.

«Я разговаривал со свидетелями происшествия, они сами это видели, мужчина облил себя бензином и поджег. Это произошло в половине первого. Это молодой парень, хотел доказать свою правоту, жив ли неизвестно. Но об этом случае уже знают все Смолевичи».

В Смолевичском РОВД отказались подтвердить или опровергнуть эти сведения, направив в пресс-службу МВД.

Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова также отказалась что-то сказать, заявив, что «информация появится в телеграмм-канале», если в ведомстве посчитают это нужным.

Фото: tut.by

Стало известно, что сейчас поджегший себя мужчина находится в реанимации.

Место происшествия оцеплено, работают сотрудники следственного комитета. Здесь лежат остатки одежды и обувь мужчины. Очевидец сообщил журналисту tut.by, что он видел:

— Я подъезжал к перекрестку, рядом с которым находится РОВД. Там стояли пожарные машины с проблесковыми маячками, у крыльца находились сотрудники милиции. Возле них лежал человек, рядом горела какая-то тряпка или одежда. Сначала подумал, то это кукла какая-то лежит, но потом заметил, что человек шевелится. Он был весь в каком-то белом порошке. Потом примчались две машины скорой помощи, и мужчину увезли.

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