350 выпускников физфака БГУ призвали к новым выборам в Беларуси
- 18.09.2020, 13:59
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Среди подписантов — первый руководитель независимой Беларуси Cтанислав Шушкевич.
Выпускники и сотрудники физического факультета БГУ подписали обращение с призывом остановить насилие, восстановить верховенство закона и провести новые выборы президента с соблюдением законодательства. Текст обращения в редакцию tut.by прислали его авторы.
Обращение составлено на двух языках: белорусском и русском, подписи под ним собирались онлайн со 2 по 17 сентября.
«Понимая законы распределения вероятностей, логику математической статистики, опираясь на свидетельства нарушений во время избирательного процесса и руководствуясь ст. 1,3 Конституции Беларуси, мы требуем признать результаты состоявшихся 09.08.2020 г. выборов президента Республики Беларусь недействительными», — сказано в обращении выпускников.
В тексте отмечается, что президентские выборы «не являются открытыми и прозрачными, а сопровождающие их события характеризуются грубыми нарушениями Конституции страны и Всеобщей декларации прав человека».
Подписавшиеся призывают «прекратить насилие, привлечь к ответственности виновных в избиениях и убийствах мирных граждан, освободить политических заключенных, прекратить их преследование и провести новые честные выборы».
Своим обращением выпускники и сотрудники факультета выражают солидарность и моральную поддержку белорусскому обществу, отстаивающему свои конституционные права.
Под обращением подписалось более 350 человек, среди которых физики разных лет выпуска: с 1956 до 2020 года. Среди подписавших обращение — несколько действующих преподавателей, доцентов и кандидатов наук, а также первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич (был завкафедрой ядерной физики в 1971—1990 гг.), независимый аналитик, экономист Сергей Чалый, гендиректор инвесткомпании founders.ai Михаил Румянцев, астроном, фотограф, преподаватель Виктор Малыщиц.