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Совет ООН по правам человека проводит экстренные дебаты по Беларуси

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  • 18.09.2020, 14:22
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Совет ООН по правам человека проводит экстренные дебаты по Беларуси

Заместитель верховного комиссара призвала освободить всех белорусских политзаключенных.

Несмотря на брутальные действия силовых структур и тысячи арестов, люди в Беларуси продолжают выходить на массовые демонстрации против сфальсифицированных президентских выборов. Об этом заявила заместитель верховного комиссара ООН по правам человека Нада Аль-Нашиф, выступая 18 сентября во время экстренных дебатах по ситуации в Беларуси на заседании Совета ООН по правам человека.

Трансляция мероприятия велась на сайте ООН, cообщает сайт naviny.by.

Аль-Нашиф напомнила, что чуть более 10 лет назад власти Беларуси жестоко подавили протесты против итогов президентских выборов 2010 года. «Сейчас мы видим повторение многих паттернов, некоторые даже усилились, — сказала она. — Мы видим тысячи задержаний, сотни сообщений о пытках и бесчеловечном обращении в заключении, включая сексуальное насилие и пытки над детьми. Полиция и силовые структуры использовали чрезмерную силу против в большинстве своем мирных демонстраций. Власти агрессивно используют административные и уголовные дела в отношении людей, которые выходят на протесты».

«Журналистов, которые освещают события, задерживают и арестовывают, забирают их аккредитации, отправляют на сутки. Власти ограничивают доступ к интернету, — констатировала Аль-Нашиф. — Я лично очень обеспокоена сообщениями о пытках и бесчеловечном обращении с заключенными. Все эти случаи должны быть тщательно расследованы государством. Но вместо этого мы видим, что оказывается давление на пострадавших и их адвокатов».

«Это жизненно важно для будущего Беларуси — разорвать этот цикл усиливающихся репрессий и насилия. Государство должно слушать голос своего народа», — подчеркнула представитель верховного комиссара ООН по правам человека.

Она призвала освободить всех задержанных по политическим мотивам и провести открытое и полное расследование всех случаев пыток, а также привлечь виновных в них к ответственности. «Фундаментальные права всех белорусов должны преобладать над политическим интересом и геополитическими расчетами», — добавила Аль-Нашиф.

Она также отметила, что Управление верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН готово оказать содействие в разрешении текущего кризиса в Беларуси.

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