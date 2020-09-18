Заслуженный артист РФ о белорусских протестах: Невероятный народ сильной страны! 10 18.09.2020, 14:25

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Данила Козловский

Данила Козловский поддержал белорусских протестующих.

Заслуженный артист Российской Федерации, лауреат национальных премий «Золотой орел», «Ника» и «Золотая маска» Данила Козловский поддержал протестующих белорусов. Слова артиста приводит в «Фейсбуке» пользователь Ihar Čjeriak:

«Формально, я из другой страны, политика которой меня интересовала эпизодически. Во-первых, я не политэксперт и мало что в этом понимаю, во-вторых, вроде как не твое это дело - комментировать политическую жизнь другого государства. Со своей бы разобраться. Я и сейчас не берусь комментировать прошедшие выборы, хотя соглашусь с мыслью, что если 80 процентов поддерживают действующего правителя, на улицах как правило праздник, народное гуляние, а победитель смело выходит к народу, жмет руки и т.д. Но то, что сейчас происходит в Беларуси, ошарашивает людей, даже очень далеких от политики. Когда на улицах городов избивают дубинками, применяют светошумовые гранаты, переезжают грузовиками живых людей, стреляют по балконам жилых домов, калечат детей, это уже не вопрос политических убеждений, не вопрос отдельно взятого президента или лидера оппозиции.

Я убежден, что ни один политический строй, в том числе и демократия, не имеет такого «великого смысла», чтобы оправдать кровь и насилие. Когда действующий правитель называет «овцами» свой народ, который вышел на улицу МИРНО выразить свое отношение к прошедшим выборам, и в ответ спускает СЛАЖЕННО организованный ОМОН и еще десяток силовых ведомств, в эту секунду как таковая политика перестает существовать. Проходится точка невозврата. На улицах прекрасной страны кровавый террор, задача которого - напугать, заткнуть, шокировать. В конечном итоге - уничтожить любое инакомыслие. Сломать.

Но что мы видим в Беларуси? Мощи государственной машины с ее карательными органами противостоят ЛЮДИ, которые не боятся выйти на улицы, переполненные ОМОНОМ и КГБ. Женщины, которые стоят, сцепившись руками, бесконечной живой цепью с цветами, в знак протеста против насилия силовиков. Рабочие, которые не боятся остановить производство цехов, рискуя лишиться работы, но встать и выразить свое отношение к тому, что происходит.

Медсестры и врачи, которые просто идут туда с бинтами, где льется кровь, чтобы ее остановить, и им неважно, по какую ты сторону баррикад. Невероятный народ этой небольшой, но такой сильной страны! МИРНЫЙ, ДОБРЫЙ НАРОД! Беларусь, ты прекрасна! Дай Бог, чтоб все это поскорее закончилось. Дай Бог, чтобы больше не проливалась кровь!».

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