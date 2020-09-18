В Эстонии введут ограничения на продажу алкоголя из-за коронавируса 18.09.2020, 14:41

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Ночью алкоголь в балтийской стране уже не купишь.

Эстонское правительство из-за активного роста заболеваемости коронавирусом приняло решение ввести в ночь с 25 на 26 сентября в 00:00 часов общегосударственное ограничение на продажу алкоголя, передает «Интерфакс».

«Ночной запрет на продажу алкоголя будет действовать с 00:00 часов до 10 утра во всех местах, где алкоголь продается для употребления на месте, например, в барах, ночных клубах, ресторанах, театральных буфетах и отелях», — пояснили в пресс-службе Кабмина.

Ограничение вводится до 24 октября (включительно), правительство оценит необходимость его продления за неделю до окончания срока действия ограничения.

По данным Департамента здоровья, по состоянию на 17 сентября заболеваемость коронавирусом в течение последних 14 дней составляла 25,36 на 100 тыс. населения. Для сравнения, первого августа этот показатель составлял 4,4, а 15 августа — 8,4.

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