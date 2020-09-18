Польша может ввести собственные санкции против режима Лукашенко

Польша может ввести собственные санкции против режима Лукашенко1
- 18.09.2020, 14:56
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Варшава рассматривает вариант национальных санкций.
Президент Польши Анджей Дуда заявил президенту Литвы Гитанасу Наудеде, что рассматривает возможность введения национальных санкций в отношении Беларуси.
Об этом сообщили в офисе президента Литвы в пятницу после телефонного разговора двух лидеров, сообщает "Европейская правда".
"Главы государств обсудили вопросы санкций против Беларуси. Польше предложили присоединиться к объявлению региональных санкций, чтобы продемонстрировать солидарность с белорусским гражданским обществом, которое подвергается агрессии и политическим репрессиям.
Польский лидер заявил, что рассматривает возможность введения национальных санкций в отношении белорусских властей", - говорится в сообщении пресс-службы офиса президента Литвы.