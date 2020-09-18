Польша может ввести собственные санкции против режима Лукашенко 1 18.09.2020, 14:56

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Фото: charter97.org

Варшава рассматривает вариант национальных санкций.

Президент Польши Анджей Дуда заявил президенту Литвы Гитанасу Наудеде, что рассматривает возможность введения национальных санкций в отношении Беларуси.

Об этом сообщили в офисе президента Литвы в пятницу после телефонного разговора двух лидеров, сообщает "Европейская правда".

"Главы государств обсудили вопросы санкций против Беларуси. Польше предложили присоединиться к объявлению региональных санкций, чтобы продемонстрировать солидарность с белорусским гражданским обществом, которое подвергается агрессии и политическим репрессиям.

Польский лидер заявил, что рассматривает возможность введения национальных санкций в отношении белорусских властей", - говорится в сообщении пресс-службы офиса президента Литвы.

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