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Профессор медицины: Вакцины от коронавируса будут разными для людей разных возрастов

  • 18.09.2020, 15:19
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Профессор медицины: Вакцины от коронавируса будут разными для людей разных возрастов

Работа над прививкой против COVID-19 сложнее, чем в случае других коронавирусов.

Существует много факторов, которые влияют на то, как заболевание COVID-19 протекает у разных людей. Речь идет не только о возрасте, но и о, например, наличии диабета, избыточного веса, сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний и тому подобное. Поэтому для борьбы с пандемией коронавируса ученые пытаются понять, почему все эти факторы настолько влиятельны.

Об этом в эфире телеканала Bloomberg (перевод - unian.net) сказал профессор сравнительной патологии из Кембриджского университета Джонатан Хини. Он объяснил, почему работа над вакциной против COVID-19 сложнее, чем в случае других коронавирусов.

"Это более сложный вирус. Он самый большой из тех, которые мы знаем. В случае заражения он провоцирует такой сильный иммунный ответ, что у людей остается очень высокий уровень антител после болезни. Иногда эта реакция бывает драматичной. Но у тех, у кого заражение проходит мягко, таких антител очень мало. Поэтому нам нужно найти правильный баланс при работе над вакциной, чтобы вызвать правильный тип реакции антител и Т-клеток", - пояснил он.

По словам Хини, нынешний коронавирус также имеет некоторые характеристики, которые делают его не таким страшным, как другие инфекции. В частности, его геном достаточно стабилен. Изменения, конечно, происходят, и они влияют на поведение вируса. Но эти изменения не такие сильные и частые, как, например, у гриппа, который меняется постоянно.

"Поэтому мы знаем о его внутренней природе. Но проблема в том, что у него есть очень сложные механизмы, которые активируются после проникновения в клетки. И это позволяет ему брать под контроль всю клетку и иммунную реакцию", - сказал Хини.

Ученый также добавил, что коронавирус - не просто респираторная инфекция. Он заражает много разных органов: почки, сердце или даже мозг. У некоторых людей могут возникать когнитивные проблемы, которые сохранятся на долгое время. "Очевидно образование микросгустков крови, которым сопровождается течение COVID-19, может повлиять на ряд органов.

Поэтому очень важно осознавать, что это не просто респираторная болезнь. И то, что мы наблюдаем у детей, очень отличается от того, что мы видим у взрослых. И с этой точки зрения может оказаться, что нам потребуются различные вакцины для разных возрастных групп", - предположил ученый.

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