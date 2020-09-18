Президент Литвы ответил Лукашенко 1 18.09.2020, 15:39

5,522

ФОТО: DELFI.LT

ГИТАНАС НАУСЕДА

Гитанас Науседа заявил, что на действия официального Минска последует зеркальный ответ.

18 сентября по телефону поговорили президент Литвы Гитанас Науседа и президент Польши Анджей Дуда. Главной темой была Беларусь. Накануне Александр Лукашенко неожиданно заявил, что закрывает границы с Польшей и Литвой, укрепляет границу с Украиной. Пока границы не закрыты. Соседи нашей страны еще надеются, что это было очередное "эмоциональное высказывание". Тем не менее готовы дать "адекватный ответ".

Я считаю, что это провокация без конкретных оснований, — цитирует слова литовского президента его пресс-служба. — Власти некоторых стран просто забывают, что в международных отношениях действует зеркальный принцип — границы можно закрыть с обеих сторон".

Напомним, вчера Лукашенко заявил, что "закрывает границу с Литвой и Польшей".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».