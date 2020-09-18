В ЕС решительно настроены на введении санкций против режима Лукашенко 1 18.09.2020, 15:54

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Решительный настрой есть на самом высоком уровне.

Есть политическая воля руководства ЕС применить санкции в отношении представителей Беларуси, но комментировать их до принятия решения рано, заявил Петер Стано, пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, сообщает "Интерфакс".

"Есть решительный настрой на самом высшем политическом уровне (ЕС) ввести санкции против тех, кто несет ответственность за недопустимые репрессии в Беларуси. (...) Процедура (проработки санкций - ИФ) продолжается. Решение еще не принято. Следовательно, мы не комментируем спекуляции, утверждения, утечки об обсуждениях, работе в различных подразделениях совета", - сказал представитель Борреля в пятницу на брифинге в Брюсселе.

При этом Стано подтвердил, что санкции готовятся в ответ на фальсификацию выборов в Беларуси и на репрессии против гражданского населения.

Представитель Борреля не согласился с репликой журналиста, что санкции запаздывают. По его словам, "нет опоздания, потому что никогда не назывались даты". Предполагалось принять санкции как можно скорее, но существует процедура, которую надо соблюдать. "Государства-члены должны глубоко обсудить юридическую мотивацию предлагаемого решения. Нет опоздания", - объяснил Стано, заверив, что виновные в репрессиях против белорусского населения подпадут под санкции.

На просьбу прокомментировать заявление Лукашенко о закрытии границ Беларуси с государствами-членами ЕС, Стано ответил, что управление границами находится в компетенции самих государств-членов. По сведениям Польши и Литвы, их границы с Беларусью по-прежнему открыты, и он мало чего может об этом сказать, добавил пресс-секретарь.

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