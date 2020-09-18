Die Tageszeitung: Путин понял, что Лукашенко не удержится 17 18.09.2020, 16:23

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Мари Мендрас

Сегодня все белорусы объединились против диктатуры.

Такое мнение в интервью немецкому изданию Die Tageszeitung (перевод — inosmi.ru) выразила политолог Мари Мендрас (Marie Mendras).

- Госпожа Мендрас, главные фигуры оппозиционного движения Беларуси находятся за пределами страны или в заключении. Тем не менее люди продолжают выходить на улицы.

- Сразу хочу прояснить одну вещь: мы говорим не об оппозиции. Потому что люди, выходящие сейчас на улицу, выиграли выборы. Им удалось собрать явное большинство голосов за кандидатуру Светланы Тихановской. Александр Лукашенко больше не президент Беларуси. Он незаконно удерживает власть с помощью репрессий, армии и полиции. Теперь в оппозиции люди, продолжающие выступать за Лукашенко.

— Что же будет?

— Лукашенко не сможет держаться долго. Необходимо готовиться к периоду, который наступит после него. Это понял и российский президент Владимир Путин. Поэтому он должен сейчас подумать, каким картами ему играть. Путин оказался на очень узкой тропе, вариантов у него немного.

— Вы сказали, что Кремль не должен заниматься разрешением кризиса в Беларуси. Можете пояснить?

— Взгляните, что произошло с Украиной: Путин создал там проблемы и теперь сам же блокирует их решение. Мы наблюдаем за этим уже несколько лет, и нельзя вновь попасть в ту же ловушку. Кремль не собирается удерживать Лукашенко у власти любой ценой, потому что он этого не может. У Москвы нет серьезного плана вторжения в Беларусь, там нет Крыма и нет Донбасса. Сегодня все белорусы объединились против диктатуры. И возможности России посадить туда своего человека весьма ограничены.

— Вы действительно верите, что Кремль останется в стороне и не попытается взять дело в свои руки?

— Этот вопрос я слышу часто, но Кремль не может ничего сделать. Конечно, Путину не нужна демократическая Беларусь. Но сейчас он не может вот так просто навязать там свою волю. Россия — не то государство, которое в данный момент в состоянии оккупировать европейскую страну, такую как Беларусь.

Но Путин ведет сейчас стратегическую игру с Европой и НАТО, утверждая, что в центре Европы разыгрывается геополитический кризис, и чтобы его разрешить, надо договариваться с ним. Но это не геополитический кризис, а кризис в Беларуси. Мирное восстание против человека, который не был переизбран, но уходить в отставку тем не менее не собирается. В действительности Беларусь близка к тому, чтобы покинуть зону влияния Москвы, так как это уже сделали Украина и Грузия.

— Сейчас много говорят в совместной европейской реакции. Но её не было и раньше. Почему сейчас должно случиться по-другому?

— Не понимаю, почему ЕС все время критикуют. Европа отреагировала правильно и быстро. Все осудили насилие и фальсификацию результатов, а также потребовали отставки Лукашенко, чтобы проложить путь для новых выборов. Одновременно с этим Брюссель пытается поддерживать диалог с Россией, и это правильно.

— Тем не менее именно президент Франции Эммануэль Макрон в прошлом старался всеми силами улучшить отношения с Россией.

— К счастью, теперь этому конец. Жаль, что для отмены запланированной Елисейским дворцом французско-российской встречи в сентябре понадобились сначала кризис в Беларуси, затем репрессии, а также отравление критика Кремля Алексея Навального. Диалог с Москвой, который хотел вести Макрон, — плохая стратегия. Как человек, хорошо знающий Россию, могу сказать, что Путин никогда не был готов вести настоящие переговоры или идти на компромисс по какому-либо поводу, и прежде всего по Донбассу. Макрон был очень наивным, предполагая, что ему удастся достичь с Путиным настоящего компромисса.

— Сейчас похоже, что против Беларуси, а также против России из-за отравления Навального будут введены новые санкции. Вы считаете санкции действенным средством?

— Санкции были относительно эффективным средством, как показывает пример Украины с 2014 года. Экономические санкции против отдельных персон — очень действенный инструмент. И это единственный метод, не являющийся военным контрударом. Санкции часто критикуют, но какие иные варианты возможны? В ближайшие недели будут приняты дальнейшие санкции против России и бывших правителей Беларуси, в том числе и против Александра Лукашенко.

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