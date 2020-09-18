В Минске горело авто редактора газеты «СБ.Беларусь сегодня» 18.09.2020, 16:53

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Фото: «Будзьма! Сообщество честных людей» в Facebook

Предполагаемая причина пожара — поджог.

Как сообщает tut.by, по информации МЧС, 14 сентября в 21.15 в Минске на «101» поступило сообщение о возгорании Chery Tiggo 2015 года выпуска. В 21.21 спасатели ликвидировали пожар. В авто оказались поврежденными лакокрасочное покрытие, переднее колесо, моторный отсек. Рассматриваемая версия возгорания — поджог. Точная версия будет установлена после экспертизы, которую назначил Следственный комитет.

Автомобиль принадлежит семье Романа Рудя, редактора газеты «СБ. Беларусь сегодня».

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