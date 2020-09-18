Гомельского священника осудили на 10 суток 7 18.09.2020, 17:21

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Фото: Светлана Нарскина

Ранее Владимир Дробышевский вышел на одиночный пикет.

Сегодня стало известно, что священника Владимира Дробышевского повесткой вызвали в Советский РОВД «для опроса в качестве лица, в отношении которого ведется административный процесс».

В три часа задержанного из РОВД доставили в суд. Там Владимира Дробышевского признали виновным в участии в несанкционированном массовом мероприятии и дали 10 суток ареста, пишет tut.by.

Напомним, 13 августа гомельский священник отец Владимир вышел в Гомеле на одиночный пикет. С табличкой «Спынiце гвалт» он несколько часов простоял под окнами Следственного комитета. Позже священника еще видели на массовой мирной акции протеста.

Владимир двадцать лет служил церкви, но еще в августе говорил, что больше не может терпеть хамство и произвол. Он уволен, но сана не лишен.

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