Мы обязательно победим! 5 18.09.2020, 17:31

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Самое темное время – перед рассветом.

Какая бы тьма нас не накрыла, я помню, что самое тёмное время – перед рассветом. Я верю! Мы обязательно победим!

«В эти драматические, и вместе с тем полные воодушевления времена яростно борются во мне, - простом белорусе, мужчине, - три сильнейших чувства: гнев, страх и стыд. - пишет читатель телеграм-канала «Баста!». - Гнев, потому что нормальному человеку невозможно без него жить, глядя на происходящее в моей мирной стране тотальное беззаконие.

Страх, потому что любой честный поступок может повлечь за собой репрессии ко мне и моей семье со стороны балаклавного правосудия.

Стыд, когда я позволяю страху сдерживать мой гнев и не делаю чего-то, потому что боюсь.

Но нельзя, нельзя сдаваться! Ведь мы не требуем ничего незаконного или недостойного. Мы не протестуем против власти как таковой. Мы боремся против лживой банды мошенников и насильников. Как хотите реагируйте на совпадения, но через нас проходит луч света, а через убийц – козни Лукавого. Наверное, в том, что песочное чудовище с дубинкой в руке не размылось от нашей первой волны, - из цветов и улыбок, - есть свои смыслы и справедливость?

Мы 26 лет были разобщены, и немногие из нас по настоящему боролись против сочувствующего гитлеровскому порядку. Может быть для того, чтобы мы смогли вымести метлой не только тирана, но что ещё важнее, и выстроенную им уродливую систему, нам нужно сильнее сплотиться, проявить упорство, мудрость и стойкость, отстоять право людьми зваться? Не это ли в сто крат важнее, чем быстрая революция, после которой снова все разбегутся по личным делам, а система восстановится в образе новой свиньи? Может быть, в том и промысел Божий?

Я не пророк, чтобы рассказывать о будущем. Но какая бы тьма нас не накрыла, как бы тяжело ещё не пришлось, я помню, что самое тёмное время – перед рассветом. И я верю! Мы обязательно победим!»

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