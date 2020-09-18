Хасиды покинули белорусско-украинскую границу 18.09.2020, 17:39

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Фото: EPA

Они вернулись на территорию Беларуси.

Паломники-хасиды, которые пытались попасть в Украину, уехали с пункта пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил председатель Государственной пограничной службы Украины.

На данный момент все паломники-хасиды покинули территорию рядом с украинской границей.

"Постепенное уменьшение иностранцев на этом направлении мы начали фиксироваться утром. Их количество рядом с нашей границей в течение дня стремительно уменьшалось. Также наблюдался постоянное постепенное их возвращение на территорию Республики Беларусь", - рассказал Сергей Дейнеко.

Напомним, Офис президента Украины заявил, что застрявших на границе хасидов ввели в заблуждение белорусские власти.

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