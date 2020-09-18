Бело-красно-белые Барановичи
- 18.09.2020, 18:29
Как жители украшают свой город в национальные цвета.
Активный протест горожан против политики властей в Барановичах стал выражаться не только цепями солидарности, автопробегами и воскресными маршами, но и украшением города символикой, которая с этим протестом ассоциируется. Она стала появляться на этой неделе в разных частях города. Intex-press.by решил собрать фотографии читателей и пользователей социальных сетей, иллюстрирующие эту форму народного протеста.
Основным украшением и одновременно инструментом передачи протестных настроений общества и желания перемен стали бело-красно-белые ленты. Их на этой неделе видели и на деревьях, и во дворах многоквартирных домов, и даже на заборе строящейся школы в Боровках.
Однако были и те, кто оставлял свои послания властям с помощью кисти и красок. К примеру, на улице Розы Люксембург в Восточном микрорайоне кто-то разукрасил колодезные кольца.
«Помпезное строительство бросили год назад, но люди все держат на контроле», – так подписал автор свое фото.
Первые белые и красные ленточки горожане заметили на ограждении молодого парка возле автобусной остановки «Улица Гагарина». А на следующий день в редакцию прислали фото, сделанное в Северном микрорайоне, где ленточками люди украсили дерево.