Бело-красно-белые Барановичи 18.09.2020, 18:29

Фото: @kingstakh

Как жители украшают свой город в национальные цвета.

Активный протест горожан против политики властей в Барановичах стал выражаться не только цепями солидарности, автопробегами и воскресными маршами, но и украшением города символикой, которая с этим протестом ассоциируется. Она стала появляться на этой неделе в разных частях города. Intex-press.by решил собрать фотографии читателей и пользователей социальных сетей, иллюстрирующие эту форму народного протеста.

Основным украшением и одновременно инструментом передачи протестных настроений общества и желания перемен стали бело-красно-белые ленты. Их на этой неделе видели и на деревьях, и во дворах многоквартирных домов, и даже на заборе строящейся школы в Боровках.

Фото: соцсети

Фото: читатель Intex-press

Однако были и те, кто оставлял свои послания властям с помощью кисти и красок. К примеру, на улице Розы Люксембург в Восточном микрорайоне кто-то разукрасил колодезные кольца.

Фото: @kingstakh

«Помпезное строительство бросили год назад, но люди все держат на контроле», – так подписал автор свое фото.

Фото: @kingstakh

Первые белые и красные ленточки горожане заметили на ограждении молодого парка возле автобусной остановки «Улица Гагарина». А на следующий день в редакцию прислали фото, сделанное в Северном микрорайоне, где ленточками люди украсили дерево.

Фото: @ekaterina_isaevich

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».