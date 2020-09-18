закрыть
18 сентября 2020, пятница, 18:38
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Бело-красно-белые Барановичи

  • 18.09.2020, 18:29
Бело-красно-белые Барановичи
Фото: @kingstakh

Как жители украшают свой город в национальные цвета.

Активный протест горожан против политики властей в Барановичах стал выражаться не только цепями солидарности, автопробегами и воскресными маршами, но и украшением города символикой, которая с этим протестом ассоциируется. Она стала появляться на этой неделе в разных частях города. Intex-press.by решил собрать фотографии читателей и пользователей социальных сетей, иллюстрирующие эту форму народного протеста.

Основным украшением и одновременно инструментом передачи протестных настроений общества и желания перемен стали бело-красно-белые ленты. Их на этой неделе видели и на деревьях, и во дворах многоквартирных домов, и даже на заборе строящейся школы в Боровках.

Фото: соцсети
Фото: читатель Intex-press

Однако были и те, кто оставлял свои послания властям с помощью кисти и красок. К примеру, на улице Розы Люксембург в Восточном микрорайоне кто-то разукрасил колодезные кольца.

Фото: @kingstakh

«Помпезное строительство бросили год назад, но люди все держат на контроле», – так подписал автор свое фото.

Фото: @kingstakh

Первые белые и красные ленточки горожане заметили на ограждении молодого парка возле автобусной остановки «Улица Гагарина». А на следующий день в редакцию прислали фото, сделанное в Северном микрорайоне, где ленточками люди украсили дерево.

Фото: @ekaterina_isaevich
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Белорусы здесь и сейчас решают судьбу своей страны
Белорусы здесь и сейчас решают судьбу своей страны Глеб Павловский
Все милиционеры попадают под статью 357 УК РБ
Все милиционеры попадают под статью 357 УК РБ Дмитрий Бондаренко
Побеждай
Побеждай Ирина Халип
Андрей Санников ответил министру иностранных дел Украины
Андрей Санников ответил министру иностранных дел Украины