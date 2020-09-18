МИД Польши: Есть три плана поддержки Беларуси 18.09.2020, 18:31

Фото: charter97.org

Замглавы польской дипломатии Мартин Придач рассказал о «плане Маршалла» для нашей страны.

Польша вместе с ЕС разрабатывает план поддержки Беларуси — своеобразный «план Маршалла». Конкретные суммы пока не называются.

Об этом на видеобрифинге заявил заместитель министра иностранных дел Польши Мартин Пшидач, отвечающий за вопросы восточной политики, сообщает «Радыё Свабода».

Мартин Пшидач рассказал, что сейчас есть три плана поддержки Беларуси. Два действуют, насчет третьего идут переговоры. Первый план имеет социальный характер. Около 50 человек из Беларуси уже получают медицинскую и реабилитационную помощь в Польше. Есть специальная программа для студентов: около 1 тысячи студентов получат стипендию от польского правительства.

Второй план - экономическая поддержка бизнеса, ІТ-сектора.

«Мы всегда открыто будем вас принимать, для белорусов у нас есть место. Это временно. Все хотят вернуться домой и работать на родине. Но временно люди должны иметь поддержку», - рассказал польский дипломат.

Третий план (так называемый «план Маршалла») также имеет экономический характер.

Мартин Пшидач сообщил, что Польша начала диалог с европейскими партнерами — с государствами Вышеградской группы, со странами Балтии, чтобы выработать конкретный план помощи Беларуси, белорусскому обществу.

«С нашей стороны есть несколько элементов этой программы. Причем не только из бюджета Евросоюза, но и от МВФ, Всемирного банка, других фондов и институтов, которые можно пригласить для экономической поддержки Беларуси.

Мы пока не говорим о конкретных цифрах, о суммах — это будет решение ЕС. Пока можем только предлагать какие-то идеи. Решать будет Евросоюз», - сказал заместитель министра иностранных дел Польши.

Однако третий план поддержки будет реализовываться, только если состоятся свободные честные выборы под наблюдением ОБСЕ.

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