«Как можно сидеть и смотреть, как людей избивают»: борисовчанка встретила милиционера, который ее задерживал
- 18.09.2020, 18:42
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Встреча произошла спустя месяц, на новой акции протеста.
Карине Новицкой 23 года. 12 августа девушку задержали за то, что она наносила надписи на плакаты и съемные конструкции. Тогда ее осудили и дали большой, по меркам девушки, штраф в 30 базовых величин. Ко всему прочему расписали ее же баллончиком краски одежду и волосы. Спустя месяц на акции девушка встретила майора милиции, который сказал, что не знает ее, хотя в протоколе задержания числится его фамилия, пишет ex-press.by.
Девушка согласилась рассказать свою историю о том, как ее задерживали и как она встретила того, кто ее «задерживал».
Сейчас Карина живет нормальной жизнью, ходит на работу и мечтает о том, чтобы в ее стране все поменялось к лучшему:
— Как можно сидеть и смотреть как людей избивают, калечат, лишают свободы за то, что они попросту думают иначе и хотят перемен? В голове не укладывается что в современном мире может творится то что происходит у нас.