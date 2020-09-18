«Как можно сидеть и смотреть, как людей избивают»: борисовчанка встретила милиционера, который ее задерживал 18.09.2020, 18:42

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фото: ex-press.by

Встреча произошла спустя месяц, на новой акции протеста.

Карине Новицкой 23 года. 12 августа девушку задержали за то, что она наносила надписи на плакаты и съемные конструкции. Тогда ее осудили и дали большой, по меркам девушки, штраф в 30 базовых величин. Ко всему прочему расписали ее же баллончиком краски одежду и волосы. Спустя месяц на акции девушка встретила майора милиции, который сказал, что не знает ее, хотя в протоколе задержания числится его фамилия, пишет ex-press.by.

Девушка согласилась рассказать свою историю о том, как ее задерживали и как она встретила того, кто ее «задерживал».

Сейчас Карина живет нормальной жизнью, ходит на работу и мечтает о том, чтобы в ее стране все поменялось к лучшему:

фото: ex-press.by

— Как можно сидеть и смотреть как людей избивают, калечат, лишают свободы за то, что они попросту думают иначе и хотят перемен? В голове не укладывается что в современном мире может творится то что происходит у нас.

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