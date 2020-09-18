закрыть
18 сентября 2020, пятница, 19:00
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Как можно сидеть и смотреть, как людей избивают»: борисовчанка встретила милиционера, который ее задерживал

  • 18.09.2020, 18:42
  • 3,151
«Как можно сидеть и смотреть, как людей избивают»: борисовчанка встретила милиционера, который ее задерживал
фото: ex-press.by

Встреча произошла спустя месяц, на новой акции протеста.

Карине Новицкой 23 года. 12 августа девушку задержали за то, что она наносила надписи на плакаты и съемные конструкции. Тогда ее осудили и дали большой, по меркам девушки, штраф в 30 базовых величин. Ко всему прочему расписали ее же баллончиком краски одежду и волосы. Спустя месяц на акции девушка встретила майора милиции, который сказал, что не знает ее, хотя в протоколе задержания числится его фамилия, пишет ex-press.by.

Девушка согласилась рассказать свою историю о том, как ее задерживали и как она встретила того, кто ее «задерживал».

Сейчас Карина живет нормальной жизнью, ходит на работу и мечтает о том, чтобы в ее стране все поменялось к лучшему:

фото: ex-press.by

— Как можно сидеть и смотреть как людей избивают, калечат, лишают свободы за то, что они попросту думают иначе и хотят перемен? В голове не укладывается что в современном мире может творится то что происходит у нас.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Белорусы здесь и сейчас решают судьбу своей страны
Белорусы здесь и сейчас решают судьбу своей страны Глеб Павловский
Все милиционеры попадают под статью 357 УК РБ
Все милиционеры попадают под статью 357 УК РБ Дмитрий Бондаренко
Побеждай
Побеждай Ирина Халип
Андрей Санников ответил министру иностранных дел Украины
Андрей Санников ответил министру иностранных дел Украины