«Инстаграм был красным от сообщений» 9 18.09.2020, 19:12

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Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Как клиенты турфирм и перевозчиков отреагировали на новость о возможном закрытии границ.

После неадекватного заявления Лукашенко о закрытии границ автобусные рейсы в Польшу и Литву не отменялись, а вот большинство экскурсионных туров в Польшу были отменены заранее из-за карантина, который ждет туристов из Беларуси, пишет kp.by.

- Конечно, вчера все забеспокоились, перезванивали, писали. Весь Инстаграм красный был от сообщений. Да и сейчас пишут, - рассказали изданию в одной из турфирм.

При этом все выезды в этой компании отменены до Нового года – но это связано не с заявлением Лукашенко, а с тем, что во многих странах по-прежнему закрыты границы или сохраняется коронавирусный карантин.

- В Польшу, Татры, Закопаны, ближе к Чехии мы обычно ездим круглый год. Но сейчас все выезды отменены до Рождества. Например, после приезда в Польшу туристы должны пробыть 10-дневный карантин. Не каждый сможет оплатить 10 дней, а потом еще 5-7 дней отдохнуть. Люди ждут отмены карантина, особенно те, кто привык раз в три месяца куда-то выезжать, хотя бы недалеко, просто проветриться. Поэтому вчерашнее заявление взволновало тех, кто собирался куда-то выехать на новогодние праздники.

Примерно такая же ситуация и в других крупных турфирмах – экскурсионные маршруты в ближайшие страны давно отменены, поэтому о реакции потенциальных туристов на возможное закрытие границ со стороны Беларуси в компаниях не знают.

- К сожалению, наземные границы для нас и до этого заявления были закрыты. А если и открыты, то с карантином. Сейчас мы планируем отдых для своих клиентов только в Турции, Египте, Албании – и то, только самолетом.

Билеты на автобусы в Вильнюс и Варшаву у крупных перевозчиков продаются свободно – билеты на момент выхода текста можно было купить и на ближайшие выходные. В Ecolines нам сообщили, что рейсы курсируют по расписанию, отмен не было.

В компании Intercars сообщили, что вчера, 17 сентября и сегодня им звонили обеспокоенные клиенты, уточняли, не отменены ли рейсы.

- Изменений нет, поездки в силе.

Напомним, 17 сентября Лукашенко заявил о закрытии границ с Польшей и Литвой и об усилении охраны на границе с Украиной.

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