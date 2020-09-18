Министр здравоохранения Польши: Очень высока вероятность, что вакцина от COVID-19 появится весной 2021 года 18.09.2020, 19:22

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Адам Недзельский

Онколог и иммунолог Анджей Мацкевич вместе с группой ученых в Познани работает над созданием вакцины против коронавируса.

По всему миру более 120 команд работают над разработкой вакцины против коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего болезнь COVID-19. Очень высока вероятность того, что прививка появится весной 2021 года, что определенно положит конец пандемии, — заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский. Об этом передает «Радио Польша».

В настоящее время все страны Европейского союза финансируют или софинансируют гранты компаниям, которые работают над разработкой вакцины. Уже определены семь-восемь потенциальных поставщиков. Один из них сообщил, что будет готов к производству прививок в конце декабря 2020 года.

Онколог и иммунолог проф. Анджей Мацкевич вместе с группой ученых из Центра медицинской биологии Медицинского университета Познани работает над созданием польской вакцины против коронавируса, которую они назвали CovidVax. Эта прививка активирует недостающие организму механизмы клеточной защиты, которые нацелены на уничтожение коронавируса SARS-CoV-2.

По сообщению Министерства здравоохранения Польши, с 4 марта, начала эпидемии в стране, отмечено 77 328 человек инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим болезнь COVID-19. С 4 марта скончалось 2270 человек.

В мире отмечено более 30 млн 211 тыс. больных коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим болезнь COVID-19. Скончалось с начала пандемии почти 947 тыс. человек.

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