IT-катастрофа

Один только рынок регистраций доменов просел в Беларуси на 350% за месяц.

Сергей Повалишев, директор компании hoster.by, которая является техническим администратором национальной доменной зоны, на своей странице в Facebook рассказал о том, что происходит с белорусским интернетом. Вот выдержки из его поста:

«Если кратко — то прирост в национальной доменной зоне в августе — минус 350% по сравнению со средним числом регистраций в месяц. Как себя чувствует байнет? За все время работы в этой сфере я не помню таких цифр.

Нейтральной позиции относительно происходящего нет, потому что ее не может быть. Когда сворачивается бизнес и люди не открывают новый — это плохо. Когда не работает интернет, а тысячи IT-специалистов пакуют чемоданы — это ужасно. Когда люди не чувствуют себя в безопасности за пределами квартиры, — это катастрофа. Это факты, а не мнение, и нейтрального отношения к этому быть не может.

Мы прогнозируем сокращение рынка хостинга на 20% до конца года. Это очень много, IT-страна откатывается назад минимум на 5 лет. Думаю, что только для крупных провайдеров падение спроса не будет катастрофическим».

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