Какой будет погода на выходных 18.09.2020, 19:51

1,903

Прогноз погоды по Беларуси на 19-21 сентября.

19 сентября погоду в Беларуси будет формировать в основном область повышенного атмосферного давления, лишь ночью по северо-востоку страны сохранится влияние малоактивного атмосферного фронта, пишет pogoda.by.

Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью местами по северо-востоку страны пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +2..+8°С, максимальная днем +14..+20°С. Атмосферное давление существенно не изменится. 20-21 сентября погоду в республике будет формировать область повышенного атмосферного давления.

20 сентября ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер неустойчивый 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +2..+9°C, днем +14..+20°C, по югу до +22°C.

21 сентября – переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +2..+9°C, по юго-востоку местами возможны слабые заморозки до 0..-2°C; днем +16 +22°C, по юго-западу до +24°C.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».