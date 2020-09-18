Сегодня начался еврейский праздник Рош Ха-Шана 18.09.2020, 20:17

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фото: theolitics.com

В этом году иудеи отмечают новый 5781 год!

Рош Ха-Шана или Еврейский Новый год – один из самых значимых праздников. Это время переосмысления прожитого, покаяния и надежды на будущее, пишет «Корреспондент».

Рош ха-Шана буквально переводится как «голова года». Его дата по григорианскому календарю меняется каждый год. Рош ха-Шана 2020 наступает 19 сентября и отмечается два дня - 19 и 20 сентября. В этом году иудеи отмечают новый 5781 год!

Для иудеев Рош ха-Шана является периодом размышлений о поступках, словах и мыслях за прошлый год, а также о том, как исправить проступки и стать лучше в наступающем году.

Евреи считают, что Бог сотворил мир именно в седьмой месяц - тишрей (седьмой месяц еврейского календаря). Поэтому с него и ведется летоисчисление.

Значение Еврейского Нового года 2020

Рош Ха-Шана - это не только день сотворения мира, но и день суда. Главная задача человека в эти праздничные дни – вспомнить обо всем, что случилось за год, прислушаться к голосу совести, признаться себе во всех своих нехороших поступках и искренне в них раскаяться.

В этот праздник запрещается работать, большую часть времени следует провести в синагоге.

фотo: tass.ru

Еврейский Новый год – это и начало человеческой истории, и Божий суд, и возможность обновить отношения с Богом, совершить "перезагрузку".

Традиции Рош Ха-Шана

Самое яркое событие – трубить в бараний рог (шофар). Этот звук призывает верующих на Божий суд. Но бараний рог напоминает и о том агнце, которого Авраам принес в жертву вместо своего сына Исаака. Это символизирует готовность каждого верующего к самопожертвованию.

фото: theolitics.com

Также иудеи верят, что звуки шофара достигают небес и сбивают с толку сатану, который в этот момент докладывает Богу обо всех человеческих грехах. Его оглушают трубные звуки и он не может прочесть свой список.

Существует еще один обряд – ташлих, который символизирует избавление от грехов уходящего года. Верующие собираются на берегу водоема, читают молитвы и вытряхивают в воду крошки из карманов, как бы скармливая свои грехи рыбам.

фото: kaduri.net

Гранат - традиционный фрукт на Рош Ха-Шана. Там, где они не росли, их заменяли яблоками.

На праздничном столе обязательно присутствует мед – тогда наступающий год будет сладким. Пожелание сладкого года является частью традиционного новогоднего поздравления. Подается и рыба с головой, чтобы "быть в голове, а не в хвосте".

фотО: civilpeace.ru

Также на стол подают нарезанную кружками морковь, напоминающую золотые монеты, «отвечающие» за материальное благосостояние на будущий год. Обязательно присутствует круглый, в форме венка, хлеб хала. Такая форма является символом цикличности времени.

Что запрещается есть, так это горькую и кислую пищу, чтобы наступающий год не принес горести и беды. Также не едят орехи, так как числовое значение этого слова на иврите равно числовому значению слова «грех». А о грехе в это время нельзя упоминать.

Во время трапез на Рош а-Шана принято махать хлеб (халы) в мед, а также окунать яблоко в мед и желать друг другу сладкого нового года.

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