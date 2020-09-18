Удар по носу Путина Владимир Милов

18.09.2020, 20:35

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Владимир Милов

Девять фактов о резолюции Европарламента по Навальному.

Про сегодняшнюю резолюцию Европарламента по Алексею Навальному несколько слов.

1. Это самый комплексный международный документ на сегодня, который в полной мере описывает картину ситуации, прямо увязывая попытку убийства Навального с его политической деятельностью и подчеркивая, что боевые отравляющие вещества типа Новичок имеются на вооружении только у российских властей и не могут находиться под контролем частных лиц, а если даже такое произошло, то по международной Конвенции по химоружию такая утечка все равно является ответственностью российских властей.

При этом попытка убийства прямо называется попыткой убийства, а ответственность прямо, без экивоков, возлагается на российские власти - потому что Новичком владеют только они и могут производить его только они, а если даже они его где-то выпустили из-под контроля, то по ратифицированным Россией международным соглашениям это тоже их прямая и недвусмысленная вина.

2. Не надо думать, что принявший документ Европарламент - это какой-то "совещательный орган". Документ принят 532 голосами за (75% списочного состава Европарламента, состоящего из 705 депутатов) - это голоса крупнейших партий и фракций, которые не просто находятся у власти во всех странах Евросоюза, но и формируют органы управления Евросоюза. Фактически действующие органы управления Евросоюза - это парламентская коалиция из крупнейших фракций Европарламента, который эти органы и утвердил (органы управления ЕС - это по сути коалиция парламентского большинства).

То есть резолюция по Навальному - это не просто позиция депутатов, это позиция крупнейших партий, составляющих органы власти (1) всех стран Евросоюза, (2) самого Евросоюза (правоцентристы, умеренные евроскептики, социал-демократы, либералы, зеленые). Перед голосованием, естественно, проект обсуждался со всеми крупнейшими европейскими партийными структурами.

Голосовали "против" или воздержались только 156 депутатов, представляющие ультраправые и ультралевые фракции - ну короче всех платных путинских блядей в Европе. Классическая коалиция коммунистов и фашистов в духе 1939 года и пакта Молотова-Риббентропа. Хорошая новость - эти маргинальные партии практически не представлены в руководстве стран ЕС и не имеют влияния на политические решения Евросоюза.

3. Резолюция впервые на таком крупном уровне требует начать независимое международное расследование попытки убийства Навального - это ровно то, чего мы добивались. Думаю, что такое расследование в ближайшее время будет начато, тем более что вещдоков и свидетельств - предостаточно.

4. Последствия. Вряд ли стоит ожидать каких-то ошеломительных новых экономических санкций, но самое важное - что отчаянные попытки Путина смягчить санкции, введенные в 2014 году и оставившие Россию без экономического роста, теперь потерпели крах, и эти санкции навсегда - пока Путин не уйдет и виновные в попытке убийства Навального не будут наказаны. (Механику экономической взаимосвязи я постоянно объясняю в своих передачах.) Отсутствие экономического роста и связанное с этим дальнейшее падение рейтингов - это гарантированная политическая смерть для Путина (хотя не обязательно быстрая, но гарантированная).

5. Северный поток-2. Да, есть реальная угроза его заморозки или полной остановки. Экономического ущерба для России = 0 (Северный поток-2 невыгоден России и не несет нам никаких экономических выгод), последствий для Европы = 0 (Европа уже сейчас может получать и российский газ, и американский СПГ в любых объемах, есть избыток и российских экспортных трубопроводных мощностей, и мощностей по приему СПГ), это чисто политический проект. Но для Путина заморозка Северного потока-2 будет супер-болезненным ударом по носу, учитывая супер-важную роль этого проекта в его геополитической игре.

6. Июльские "поправки в Конституцию" признаются в этом документе мошенническим и ничтожным актом. Путин от этого не перестанет быть диктатором, но это первая важная международная оценка цирка с "поправками" на таком уровне.

7. Кто будет принимать практические решения о международном расследовании попытки убийства Навального и о санкциях? Европарламент просит сделать соответствующие шаги исполнительные органы Евросоюза и от них зависят дальнейшие действия, но:

- Как я уже подчеркнул, за сегодняшней резолюцией стоят 75% политических сил ЕС и крупнейшие партии, которые собственно и формируют органы управления ЕС и национальных государств Европы, и резолюция не просто "рекомендательная", но отражает позицию крупнейших правительств и стран, с которыми, конечно же, были подробные консультации;

- Содержание резолюции разделяют и глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель (который был на первом ее обсуждении во вторник и также очень жестко высказывался об отравлении Навального как об однозначной попытке убийства), и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, и главы Франции и Германии Эммануэль Макрон и Ангела Меркель, и многие другие в ЕС кто уже сделал заявления на эту тему.

Так что реакция точно будет.

8. В резолюции содержится новаторское предложение заморозить европейские активы героев антикоррупционных расследований Навального и ФБК. Это было бы прекрасно, хотя есть одно грустное "но" - значительная часть этих активов находится в Британии, которой тут, как вы знаете, приспичило внезапно выйти из Евросоюза, но тем не менее, в континентальной Европе у этих наших смрадных коррупционных гадов тоже полно собственности. Очень интересно как Еврокомиссия на это отреагирует.

9. Много вопросов - а смогут ли какие-то дальнейшие действия блокировать отдельные правительства ЕС, дружественные Путину. Ответ: вряд ли. Как я уже отметил, эта резолюция представляет собой план действий, одобренный всеми значимыми партийными структурами ЕС, которые соответствующим образом проинструктируют и свои правительства (они все представляют партии, это не правители-диктаторы как Путин). Далее, отравление Навального настолько неопровержимо доказано и является настолько вопиющим актом, что даже маститые путинские дружки типа Виктора Орбана заткнулись - им не хочется выступать в публичном поле защитниками отравителей (в этом качестве рискуют выступать только маргинальные партии, не имеющие шансов на реальную власть в ЕС).

Многие ссылаются на пример Кипра, недавно блокировавшего санкции ЕС против Беларуси. Тут нужно пояснение. У Кипра, ребята, творится настоящий ад, там Турция самовольно захватывает морские ресурсы в спорной зоне шельфа. Кипр не против санкций в отношении Лукашенко, просто хочет, чтобы про его проблемы не забыли. Про них не забыли: Европарламент и все те же мейнстримные европейские партии приняли сегодня же жесткую резолюцию в поддержку Кипра и против незаконных поползновений Турции, так что Кипр, уверен, снимет все блокировки. Других желающих отмазывать отравителя-Путина на уровне национальных правительств ЕС пока не наблюдается.

Так что в целом резолюция - не просто очень серьезная, но это на сегодня главный международный документ, дающий наиболее полную, комплексную и правильную оценку попытке убийства Алексея Навального, организованной российскими властями.

Владимир Милов, «Фейсбук»

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