Жители микрорайона Лебяжий почтили память Александра Трайковского 18.09.2020, 20:40

Александр Тарайковский

Сегодня 40 дней по Герою Беларуси.

Жители микрорайона Лебяжий почтили память Героя Беларуси Александра Трайковского. Об этом сообщает телеграм-канал «Баста».

10 августа во время мирной акции протеста в Минске Александр оказался возле станции метро Пушкинская, он шёл к отцу. После того как он вышел из дома, жена Александра не могла найти его два дня. К концу второго дня с отцом погибшего связался следователь и сообщил о гибели Александра. Александр погиб на улице Притыцкого в Минске, предположительно из-за выстрела.

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