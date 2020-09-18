Жители микрорайона Лебяжий почтили память Александра Трайковского
- 18.09.2020, 20:40
Сегодня 40 дней по Герою Беларуси.
Жители микрорайона Лебяжий почтили память Героя Беларуси Александра Трайковского. Об этом сообщает телеграм-канал «Баста».
10 августа во время мирной акции протеста в Минске Александр оказался возле станции метро Пушкинская, он шёл к отцу. После того как он вышел из дома, жена Александра не могла найти его два дня. К концу второго дня с отцом погибшего связался следователь и сообщил о гибели Александра. Александр погиб на улице Притыцкого в Минске, предположительно из-за выстрела.