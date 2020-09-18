В Испании новый рекорд заражений COVID-19 18.09.2020, 21:15

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ФОТО: AP

Королевство остается европейским лидером по заболеваемости коронавирусом.

В Испании суточный прирост заражений коронавирусом впервые превысил 14 тысяч.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

По данным министерства здравоохранения, за последние сутки в Испании подтвердили 14 389 новых заражений коронавирусом. Это самый большой показатель за все время эпидемии для Испании и для всех остальных стран Европы.

Из них 35% случаев - более 5000 - приходятся на регион Мадрид.

Умерли за сутки 90 пациентов.

Как уже сообщалось, сегодня власть Мадрида анонсировала существенное усиление карантина - закрытие парков и запрет собраний более 6 человек для всего региона, а также ограничение въезда-выезда из 37 районов, где фиксируют больше всего заражений.

В реанимации Мадрида заняты уже 64% койкомест, оборудованных для больных Covid-19. На столичный регион приходится почти треть всех случаев заражения в Испании.

Также сообщается, что с начала учебного года в Испании из-за вспышки коронавируса закрыли уже 120 заведений и 565 классов.

Испания стала первой страной Европы, где зарегистрировали более полумиллиона подтвержденных заражений коронавирусом.

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