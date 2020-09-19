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Frankfurter Rundschau: Путин может допустить падение Лукашенко

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  • 19.09.2020, 8:03
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Frankfurter Rundschau: Путин может допустить падение Лукашенко
Фото: ТАСС

Слишком многое указывает на слабость белорусского узурпатора.

В борьбе с протестным движением в Беларуси Лукашенко со всею силой играет "на клавиатуре антизападной пропаганды" и утверждает, что "колонны танков НАТО гудят прямо у ворот страны", пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau (перевод - dw.com).

Но при этом Лукашенко "все сильнее производит впечатление сбитого с толку правителя, который после 26 лет правления уже не способен понять, что никто больше не хочет за ним следовать". Его угрозы показывают его слабость, и есть "оправданная надежда, что Путин сможет проявить понимание и допустить падение Лукашенко". Но "самая большая опасность состоит в том, что Лукашенко может все поставить на одну карту. А именно - на жесткую эскалацию насилия".

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