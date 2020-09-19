Эксперты назвали защищенные от прослушки телефоны 4 19.09.2020, 8:36

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Иллюстрационное фото

Есть смартфоны, производители которых гарантируют такую защиту.

Существующие в мире технические решения позволяют прослушать любой телефон, но разговоры в мобильных сетях VoLTE, защищенных шифрованием А5/3, являются самыми стойкими к перехвату. Плюс, существуют устройства, усложняющие прослушку. Об этом рассказал Дмитрий Курамин, эксперт лаборатории практического анализа защищенности, пишет lenta.ua.

"Большая часть телефонов подвержена прослушке в первую очередь из-за технических нестыковок на стороне оператора связи. Если применять специализированное оборудование, то можно перехватывать разговоры практически в реальном времени", — сказал Курамин, добавив, что разговоры по мобильным телефонам могут прослушиваться на разных уровнях — например, на уровне ПО (речь идет о троянах и других программных "закладках").

Другой уровень — это когда злоумышленники создают базовую станцию с параметрами оператора, к которой подключаются абонентские устройства, которые затем прослушиваются. Прослушка, от которой практически невозможно защититься на стороне абонента, происходит на уровне сетевой инфраструктуры оператора.

Есть смартфоны, производители которых гарантируют защиту от прослушивания. Такие устройства стоят дороже обычных. "К примеру, в телефонах BlackBerry реализована своя система шифрования, которая усложняет прослушку. Но для того, чтобы эта система работала, оба собеседника должны использовать аналогичные аппараты", — заявил Курамин.

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