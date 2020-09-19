«Баста!»: План действий на 19 сентября 19.09.2020, 8:45

2,748

Фото: «Наша Ніва»

Один - за всех, и все - за одного!

Телеграм-канал «Баста!» и другие независимые телеграм-каналы обратились к белорусам:

— Сегодня в разных городах Беларуси пройдут празднования Дня государственного флага и герба, Женские марши и другие акции. Также мы продолжаем подготовку к воскресному Маршу. Вечером, как обычно - карнавал свободы в спальных районах.

У активистки "Европейской Беларуси" Елены Лазарчик во время ареста лукашисты забрали шестилетнего сына. Сегодня она едет за ним в приют Фрунзенского района Минска на улице Бирюзова, 21 в 12.00. Нужна поддержка!

Сегодня в Минске и других городах пройдет традиционный Женский марш. Время - 15.00. Сбор в Минске - на площадке у главного входа в Комаровский рынок, напротив "Лидо". Другие города - центральные улицы!

19 сентября – годовщина принятия в Беларуси бело-красно-белого флага и и герба "Погоня" в качестве государственных символов. Давайте отметим этот праздник и устроим марши по собственным районам Минска и других городов под нашим флагом!

В воскресенье - традиционный еженедельный Марш. Собираемся в 14.00 на центральных улицах и площадях наших городов. Минск - проспект Независимости между Октябрьской площадью и площадью Независимости, прилегающие улицы.

На этой неделе трусливый дед в очередной раз показал, что больше всего он боится правды - на акциях протеста задерживали журналистов независимых СМИ. За решетку брошены фотокорреспонденты Влад Гридин и Александр Васюкович. На территории Беларуси заблокирован доступ к крупнейшим независимым сайтам. На Марше в воскресенье должны громко прозвучать лозунги "Свободу журналистам! Свободу СМИ!"

Готовимся к протестам в субботу и воскресенье с самого утра. Обходим всех соседей по подъезду, обзваниваем всех родных и друзей, напоминаем об акции. Распространяем информацию в чатах домов, кварталов, микрорайонов. Приглашаем во время вечерних акций сегодня и завтра.

Для всех ключевых направлений нашей деятельности очень важно освещение в СМИ. Обязательно сообщайте нам на @basta_1bot всю информацию о протестах и забастовках в вашем городе! Присылайте фото и видео. Пусть вся Беларусь и весь мир узнают о нашей борьбе за свободу!

Один - за всех, и все - за одного!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».