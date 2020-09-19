«Лукашенко больше всего надоел госаппарату» 19.09.2020, 9:14

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Чиновники хотят лишь спасти себя и выйти сухими из воды.

Государственные служащие сейчас - точно не за «таракана». Они хотят лишь спасти себя и выйти сухими из воды, пишет телеграм-канал «Баста!».

«Обдумывая все происходящее, пришла мысль, - пишет читательница канала. - Как Лукашенко всем надоел!

Надоел народу, надоел Путину, надоел правоохранителям и больше всех надоел госаппарату. Ведь он их непосредственный начальник, они с ним сталкиваются ежедневно!

Как он отчитывает своих министров, какое это для них унижение на всю страну! Они ведь точно не за него сейчас. Они хотят лишь спасти себя и выйти сухими из воды».

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