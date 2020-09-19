Сотни людей собрались на протестный концерт в минской «Песочнице» 1 19.09.2020, 9:27

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Фото: tut.by

Как хиты Nizkiz объединили минчан.

В минской «Песочнице» прошел очередной бесплатный концерт. В этот раз площадка гудела под хиты одной из главных белорусских групп — Nizkiz. Портал tut.by заглянул на выступление.

Раньше любимая площадка минчан под открытым небом собирала на бесплатных концертах фанатов групп Intelligency и Лявона Вольского — последний перерос в полноценный митинг. Что-то похожее случилось и на пятничном концерте Nizkiz, но обо всем по порядку.

На Машерова, по дороге на концерт, подбегаем к парню, на рюкзаке которого нашит бело-красно-белый символ. «Вы, наверное, на Nizkiz?» — спрашиваем. Парня зовут Денис, и он действительно идет на Куйбышева, 45.

— У них уже второй концерт в «Песочнице», на первом я не был, поэтому хочу сейчас зайти. Тем более хорошая возможность бесплатно послушать музыку. Честно говоря, я не фанат Nizkiz, а после того, как они выступили на мероприятии БРСМ, я от них отвернулся. Но потом они как-то исправились: высказали поддержку протестующим, концерт бесплатный провели. Поэтому я дал им еще один шанс.

Фото: tut.by

На входе людно, много мотоциклов. Концерт музыкантов из Могилева заявлен на 19.00, за полчаса почти вся зоны фудкорта заполняется людьми. За это время зрители дважды успевают позвать артистов на сцену криками и аплодисментами, девочки у фудтраков жалуются одна одной, что стоят слишком далеко от сцены. «Здесь, конечно, толпень», — говорит соседу прохожий. Кто-то дожевывает сэндвич, кто-то с коктейлем в руках пробивается в ангар, где установлена сцена.

В ожидании музыкантов подходим к Константину, который вместе с друзьями забрался в самую гущу толпы. Сегодня он тут, потому что ему стало скучно за время вынужденной самоизоляции: 28 августа парень попытался уехать в Украину, но через украинскую границу его не пустили. После этого пришлось просидеть 14 суток на карантине. Это первое мероприятие за две недели, которое он посещает:

— Мало позитивных моментов происходит в стране, а тут такое культурное событие, которое можно открыто посетить. Более того, я в принципе люблю группу Nizkiz, поэтому с большим удовольствием решил сюда прийти. Пока атмосфера спорная: много народу, пахнет пивом и сигаретами.

Фото: tut.by

А к этому моменту людей становится еще больше, они занимают всю территорию площадки вокруг луж. Еще нет 20.00, а большинство фудтраков уже забаррикадированы. Рядом парни обсуждают, куда будут бежать, если в толпу кинут светошумовую гранату. По периметру «Песочницы» замечены человек пять с бело-красно-белыми флагами.

Ребята из Nizkiz ведут себя как настоящие рокеры и задерживают выступление на час. Они появляются на сцене в районе восьми и запускают свой сочный сет-лист, «Песочница» раскачивается и гудит. По молодежи видно, что многие треки музыкантов они знают наизусть. Подпевает и более старшее поколение: представителей тут немного, но они есть, в основном, пришли с детьми. Есть и те, кто слышит Nizkiz впервые: «Когда все в теме, а ты нет. Но звучит клево!», — делится с другом наш сосед. В перерывах между песнями заводилы кричат «Жыве Беларусь!», остальные зрители подключаются.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

— Следующая песня посвящается всем тем, кто выходил…с плакатами про интровертов, — объявляет вокалист Nizkiz Александр Ильин очередную композицию. Начинается композиция «Интроверт» из альбома 2019 года. Напомним, на протестных митингах был замечен плакат «Настолько плохо, что даже интроверты здесь», он стал популярным. Через некоторое время ребята из Nizkiz тоже появились на улицах, написав у себя в Facebook, что теперь точно все интроверты в сборе.

Фото: tut.by

Увы, увидеть музыкантов в этот вечер удалось далеко не всем — даже тем, кто находится в середине толпы. Чтобы хоть что-то рассмотреть, народ самоорганизовался и оккупировал крыши ближайших зданий. Охраннику это не понравилось, по словам свидетелей, он обещал вызвать наряд. Но обошлось.

В середине концерта слышим недовольное: «А смысл был ехать? На затылки посмотреть?». Но тех, кого все устраивает, больше. Минчане по традиции разуваются и залазят на скамейки, подпевают любимым трекам, танцуют в гигантских очередях к фудтракам с уличной едой. По сути, в очередях концерт виден и слышен приблизительно так, как и из толпы.

Фото: tut.by

С наступлением темноты в «Песочнице» появляются мыльные пузыри и фонарики, многие укутываются в бело-красно-белые флаги. Перед следующей композицией Ильин высказывает надежду, что после концерта все зрители благополучно доберутся домой. Начинается новый трек Nizkiz «Правілы», в котором многие увидели политический подтекст. Белая надпись с названием группы за спинами музыкантов окрашивается в бело-красно-белый цвет.

В завершении рокеры поют один из своих главных хитов «Небяспечна», народ начинает расходиться. «Ну что, еще?» — неожиданно для всех спрашивает ведущий. Те, кто остались, бонусом получают от Nizkiz еще два трека: «Гуантанаму» и «Лирику». После зрители благодарят музыкантов дружным «Дзякуй», и концерт заканчивается в районе 21.40.

Фото: tut.by

Когда толпа направляется к выходу, один из зрителей на крыше гучно заводит: «Гэй-ла-ла-лай» — и народ подхватывает оставшиеся строки «Трох чарапах». Десятки людей остаются у фудтраков, остальные расходятся по домам после теплого и будто бы семейного вечера в компании с Nizkiz.

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