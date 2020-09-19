В Минске появился мурал с героем солигорской стачки Юрием Корзуном 3 19.09.2020, 9:49

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Шахтер в знак протеста приковал себя наручниками на глубине 305 метров.

Мурал с изображением солигорского Шахтера Юрия Корзуна появился в Минске.

Фото прислали читатели телеграм-канала nashaniva.

Фото: «Наша Ніва»

Напомним, что один из известных участников протестов и забастовки горняков в Солигорске Юрий Корзун провел 10 сентября героический одиночный протест в шахте. Он сообщил руководству, что спускается вниз и отказывается подниматься на поверхность, после чего приковал себя наручниками на глубине 305 метров. Главное требование шахтера - прекращения насилия и отставка Лукашенко.

По призыву Стачкома солигорские шахтеры вышли на акцию в поддержку товарища.

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