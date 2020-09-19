закрыть
19 сентября 2020, суббота, 12:58
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Минске появился мурал с героем солигорской стачки Юрием Корзуном

3
  • 19.09.2020, 9:49
  • 3,587
В Минске появился мурал с героем солигорской стачки Юрием Корзуном

Шахтер в знак протеста приковал себя наручниками на глубине 305 метров.

Мурал с изображением солигорского Шахтера Юрия Корзуна появился в Минске.

Фото прислали читатели телеграм-канала nashaniva.

Фото: «Наша Ніва»

Напомним, что один из известных участников протестов и забастовки горняков в Солигорске Юрий Корзун провел 10 сентября героический одиночный протест в шахте. Он сообщил руководству, что спускается вниз и отказывается подниматься на поверхность, после чего приковал себя наручниками на глубине 305 метров. Главное требование шахтера - прекращения насилия и отставка Лукашенко.

По призыву Стачкома солигорские шахтеры вышли на акцию в поддержку товарища.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Следим за шакалом
Следим за шакалом Ирина Халип
Белорусы здесь и сейчас решают судьбу своей страны
Белорусы здесь и сейчас решают судьбу своей страны Глеб Павловский
Все милиционеры попадают под статью 357 УК РБ
Все милиционеры попадают под статью 357 УК РБ Дмитрий Бондаренко
Побеждай
Побеждай Ирина Халип