Самое слабое место Путина 7 19.09.2020, 10:16

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Фото: Bloomberg

Мнение Андрея Илларионова.

Главная слабость Владимира Путина аналогична главной слабости нынешней России.

Именно такое мнение высказал во время чата на «Главреде» экономист, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне (округ Колумбия, США) Андрей Илларионов.

«Слабое место Путина – в его мировоззрении. Он считает, что власть может быть только авторитарной. На самом деле наиболее успешные власти – это свободные демократические режимы, что демонстрирует история человечества. Бо́льшая свобода создает лучшие возможности для развития общества. Но поскольку Путин ориентирован не на развитие общества, а на обеспечение собственной власти, его мировоззрение фундаментально искажено», ‒ заявил он

А, по мнению Илларионова, главная слабость нынешней Российской Федерации как государства ‒ именно путинский авторитарный режим.

«Самым слабым местом сегодняшней России является авторитарный режим. Жесткие авторитарные режимы делают страны слабыми, экономически отсталыми, неразвивающимися, деградирующими, легкими жертвами заговоров, переворотов, интервенций», ‒ подытожил он.

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