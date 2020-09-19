Рыбы и насекомые подсказали ученым, как строить базу на Марсе 4 19.09.2020, 11:34

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База будет из особого материала.

Ученые из Сингапурского университета технологий и дизайна предложили новый способ строительства будущих марсианских баз. По их мнению, колонисты могут воспользоваться смесью местного грунта и хитина, сообщает Naked science.

Хитин — один из наиболее распространенных биополимеров, состоящий из звеньев хитозана. Из него сложены клеточные стенки грибов, панцири насекомых и ракообразных, а также рыбья чешуя. По мнению ученых, если на Марсе развернут искусственную экосистему для поддержания жизни колонистов, хитин будет одним из ее элементов.

Исследователи описали процесс, который позволяет разделят хитин на мономеры, а затем комбинировать хитозан с марсианским реголитом для получения строительного материала. Ученые утверждают, что такая технология проста и не требует специальных навыков или оборудования. Создавать из этого материала можно будет не только постройки, но и необходимые инструменты.

Для демонстрации метода в действии ученые создали гаечный ключ, небольшую модель обитаемой базы и несколько фигурок. «Первоначально технология создавалась для возведения сферических замкнутых экосистем в городах. Однако она оказалась наиболее эффективным и легко масштабируемым из всех методов производства материалов в закрытой искусственной среде, в условиях дефицита ресурсов на безжизненной планете или спутнике», - заявил ведущий автор исследования Ксавье Фернандес.

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