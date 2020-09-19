В Польше впервые зарегистрировали более тысячи новых случаев коронавируса за сутки 19.09.2020, 13:03

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При этом было проведено более 20 тысяч тестов.

В Польше зафиксировали рекордный рост числа новых случаев коронавируса – впервые суточное количество заражений превысило 1000, сообщает Charter97.org на основании данных польских СМИ

За последние 24 часа в Польше обнаружили 1002 новых случая коронавируса. При этом было проведено более 20 тысяч тестов.

Всего с начала эпидемии заразились коронавирусом 78 330 человек.

В стране умерли с начала эпидемии 2282 человека, из них 12 - в течение последних суток.

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