В Польше впервые зарегистрировали более тысячи новых случаев коронавируса за сутки
- 19.09.2020, 13:03
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При этом было проведено более 20 тысяч тестов.
В Польше зафиксировали рекордный рост числа новых случаев коронавируса – впервые суточное количество заражений превысило 1000, сообщает Charter97.org на основании данных польских СМИ
За последние 24 часа в Польше обнаружили 1002 новых случая коронавируса. При этом было проведено более 20 тысяч тестов.
Всего с начала эпидемии заразились коронавирусом 78 330 человек.
В стране умерли с начала эпидемии 2282 человека, из них 12 - в течение последних суток.