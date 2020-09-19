закрыть
19 сентября 2020, суббота, 13:49
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Мы смогли сломать систему и напугать жалкого деда своим количеством»

  • 19.09.2020, 13:10
  • 3,899
«Мы смогли сломать систему и напугать жалкого деда своим количеством»

Для «таракана» в Беларуси все уже закончено.

Мы смогли сломать систему, переведя протест в ежедневное веселье, от которого нельзя устать. Каждый день мы получаем заряд позитива, который накапливается и дает нам силы выходить в конце недели и пугать жалкого деда своим количеством, пишет телеграм-канал «Баста!».

«Таракан думает, что все закончено? Зря, люди больше не будут мириться с его дурью, - пишет читатель канала. - Сегодня мы с подругами идем на женский марш, а завтра на воскресный. Впрочем, как и вся страна.

Мы смогли сломать систему, переведя протест в ежедневное веселье, от которого нельзя устать.

Каждый день мы получаем заряд позитива, который накапливается и дает нам силы выходить в конце недели и пугать жалкого деда своим количеством.

Кстати, надо в следующее воскресенье выйти еще более массово, чтобы тараканьи мысли об инаугурации вылетели напрочь из его лысой башки!».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

популярное за неделю

Мнение

Следим за шакалом
Следим за шакалом Ирина Халип
Белорусы здесь и сейчас решают судьбу своей страны
Белорусы здесь и сейчас решают судьбу своей страны Глеб Павловский
Все милиционеры попадают под статью 357 УК РБ
Все милиционеры попадают под статью 357 УК РБ Дмитрий Бондаренко
Побеждай
Побеждай Ирина Халип