«Мы смогли сломать систему и напугать жалкого деда своим количеством» 19.09.2020, 13:10

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Для «таракана» в Беларуси все уже закончено.

Мы смогли сломать систему, переведя протест в ежедневное веселье, от которого нельзя устать. Каждый день мы получаем заряд позитива, который накапливается и дает нам силы выходить в конце недели и пугать жалкого деда своим количеством, пишет телеграм-канал «Баста!».

«Таракан думает, что все закончено? Зря, люди больше не будут мириться с его дурью, - пишет читатель канала. - Сегодня мы с подругами идем на женский марш, а завтра на воскресный. Впрочем, как и вся страна.

Мы смогли сломать систему, переведя протест в ежедневное веселье, от которого нельзя устать.

Каждый день мы получаем заряд позитива, который накапливается и дает нам силы выходить в конце недели и пугать жалкого деда своим количеством.

Кстати, надо в следующее воскресенье выйти еще более массово, чтобы тараканьи мысли об инаугурации вылетели напрочь из его лысой башки!».

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