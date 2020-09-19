«Рабочие очень злы»: как на МАЗе проходит «итальянская» забастовка 1 19.09.2020, 13:25

3,998

Плановые показатели за август провалены.

Минский автомобильный завод снизил объемы производства техники в августе. Стачком считает это следствием итальянской забастовки, пишут naviny.by.

В августе в Беларуси было произведено 68 автобусов, что на 53% меньше июля, свидетельствуют данные Белстата. Производство грузовых автомобилей снизилось на 23% — до 405 штук.

В стачечном комитете Минского автомобильного завода снижение показателей объяснили итальянской забастовкой, которую ведут рабочие.

Спикер стачкома Сергей Гульцов опубликовал в сети данные по сборке техники на заводе в этом году. Из них следует, что в августе план по производству не был выполнен. Вместо 732 машин произвели 562. В предыдущие месяцы максимальное отставание от плана не превышало 10%, а в августе план не был выполнен на 23%.

Наибольшее отклонение от плана было зафиксировано с 17 по 20 августа и с 27 по 28 августа, а также 31 августа.

«Люди не любят слышать об итальянской забастовке. Она не такая красивая и выразительная, как митинг на территории, как открытый протест. Но открытый протест легко подавить, администрация это умеет. Активные люди уйдут с предприятия, остальные притихнут, — написал Сергей Гульцов. — А можно даже слово «забастовка» не говорить, просто делать как можно меньше — кто это вычислит? Тех, кто не прощает администрации многолетнее скотство, сотни. Вместо благодарности директора орут, работу со своим инструментом принимают за должное, при попытке обсудить — перебивают, показывают, кто главный, тащат на должности только своих. Рабочие очень, очень злы»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».