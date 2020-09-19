Найдена более эффективная, чем вакцина, защита от COVID-19 3 19.09.2020, 14:11

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Научные исследования провели в США.

Директор Центров по контролю и предотвращению заболеваемости США Роберт Редфилд заявил о том, что научные исследования доказали пользу маски для защиты от коронавирусной инфекции.

«Маска — важнейшее средство защиты общественного здоровья, который мы имеем», — заявил Редфилд в ходе слушаний в комитете Сената США, передает «Голос Америки».

Главный эпидемиолог США подчеркнул, что маска может защитить от коронавируса даже больше, чем вакцина.

«Я даже скажу, что маска более гарантированно защитит меня от COVID, чем когда я приму вакцину от COVID, потому что иммуногенность может составлять 70 процентов, и если вакцина не вызовет у меня ответной реакции иммунной системы, она меня не защитит, а эта маска — да», — акцентировал Роберт Редфилд.

Директор Центров по контролю и предотвращению заболеваемости США отметил, что при условии массового ношения масок пандемию коронавирусной инфекции можно обуздать за 6-12 недель.

Роберт Редфилд оценивает, что вакцина от коронавируса станет доступной широкой общественности только осенью 2021 года. В то же время, в небольшом количестве вакцина появится уже в конце 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что согласно ВОЗ, маска может быть эффективным средством только при соблюдении ряда правил и вкупе с регулярной обработкой рук. Однако из-за неплотного прилегания к лицу, она лишь немного уменьшает вероятность заражения.

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