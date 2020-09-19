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Никита Кривцов стал героем документального фильма

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  • 19.09.2020, 14:26
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Никита Кривцов стал героем документального фильма

Журналист Александр Ивулин пообщался с родственниками и друзьями футбольного болельщика.

Журналист Александр Ивулин снял фильм о Никите Кривцове - футбольном фанате, чья смерть стала чуть ли не самой большой загадкой президентских выборов, сообщает «Белсат».

Тело парня было найдено в лесу. До этого он считался пропавшим без вести. Известно, что Никита принимал участие в протестах.

9 августа на акции протеста в Молодечно 28-летний парень с бело-красно-белым флагом вышел лицом к лицу к шеренге милиционеров. Через два дня он отправился на работу и пропал без вести. Через одиннадцать – тело Никиты нашли повешенным в Минске. У него осталась жена и маленькая дочь. По этому факту до сих пор не возбуждено уголовного дела, хотя в суицид не верит никто из близких молодого человека.

Александр Ивулин пообщался с супругой Никиты, его братом и друзьями, которые рассказали почему не верят в версию милиционеров про самоубийство.

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