История разрушенной белорусской и одной из «самых значимых в Европе» синагоги 5 19.09.2020, 14:40

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Фото: tut.by

Строение нужно спасать.

Здание большой хоральной слонимской синагоги находится в самом центре города. Уже более двух десятилетий оно обнесено деревянным забором. Два года назад строение было признано одним из «самых значимых синагог Европы», которое надо спасать. И даже появились люди, готовые вроде бы вдохнуть новую жизнь в старинное здание, — но пока синагога все еще за забором, а местные власти проводят один аукцион за другим, чтобы продать памятник архитектуры, пишет tut.by.

Фото: tut.by

Провинциальный Слоним — тихий, в этом году почти без туристов, — залит все еще теплым, почти летним солнцем. Раньше на площадке около здания синагоги, вспоминают местные, то и дело останавливались туристические автобусы. Сейчас же здесь немноголюдно.

— Вой, помню канцэрт тут рабілі такі добры, такі харошы. Стулья паставілі вось на вуліцы, і мы прыйшлі паглядзець на гэта ўсё. Нам расказалі, што гэта для таго, каб на сінагогу абрацілі вніманіе. А мы што? Мы толька за тое, каб яе рамантавалі, бо паглядзіце, якая прыгожая, нават зараз. Нам, старым, што жывуць побач, вельмі яе шкада. Гадоў пяць таму зрабілі дах, але што з яго? Мы тады думалі — вось зараз возьмуцца за яе — i нам тут дарогу зробяць, людзі будуць прыязджаць. Але, на жаль, жывем як раней. А яшчэ ведаеце, якая праблема? Туалет ля яе платны — хто ж у яго пойдзе? Вось ходзяць пад забор ці да нас забягаюць людзі. А нам сказалі з іспалкому, каб мы свой туалет прыбралі далей — бо яго бачна, і ён непрыгожы, — говорит местная жительница Мария.

Фото: tut.by

Пожилая женщина живет в деревянном доме около синагоги с 1960-х годов. Сама она из деревни, что в нескольких километрах от Слонима. Нашла здесь работу, переехала с семьей, да так и осталась.

Помнит ее пожилая женщина только вот в таком виде — полуразрушенную и за забором. Правда, вспоминает, в помещениях около основного старого здания когда-то было два бара — в одном предлагали молочные коктейли, во втором — разливали пиво.

Фото: tut.by

Пивное заведение просуществовало недолго: часть его помещений находилось в подвале, и тогдашние власти опасались, что из-за бара, где громко играла музыка и проходили танцы, могут обвалиться стены синагоги. И в целях безопасности пивную закрыли. А вот бар с молочными коктейлями просуществовал несколько дольше. О нем напоминает старая советская квадратная плитка, которая все еще остается на стенах синагоги.

После войны здание синагоги стало никому не нужно

В начале прошлого века Слоним был местечком, где активно развивалось еврейское сообщество. В 1897 году евреи составляли 72,5% населения Слонима. Они торговали лесом, мехами и шкурами, занимались обработкой металлов и дерева, обжигом кирпича и дублением кож, владели паровыми мельницами и текстильными мануфактурами. К началу Великой Отечественной войны еврейского населения в Слониме было около 80%. После нее не осталось никого.

Фото: tut.by

Когда райцентр был захвачен немцами, здесь практически сразу было создано гетто, в котором находились как местные жители, так и те евреи, которые, спасаясь от войны, бежали на восток. За все время существования гетто здесь были убиты, а также умерли от голода более 20 тысяч человек. 29 июня 1942 года Слонимское гетто было ликвидировано — оставшихся людей вывезли за город на так называемые Чепелевские поля и расстреляли. Только около 170 евреев удалось сбежать и присоединиться к партизанам. Некоторые позже эмигрировали в Европу и Америку. Так закончилась история еврейского сообщества в Слониме. Синагога за ненадобностью была перепрофилирована под склад, а помещения рядом — в магазины, а позже в увеселительные заведения. Но все же синагога продолжала жить — в памяти людей, которые были вынуждены покинуть свой родной город.

Местные же каждый день видят пустующее старинное здание, которое уже им напоминает о том, как жил Слоним до войны и что происходило здесь во время немецкой оккупации.

— Глаз цепляется за синагогу постоянно. Она такая грустная, мне кажется, — говорит одна из продавцов — и кажется, что местные жители воспринимают синагогу не как просто архитектурный памятник, а как что-то большее и живое.

Фото: tut.by

Искали золото, находили — бумаги

После обеда на площади около синагоги малолюдно. Рядом — главный городской рынок, продавцы уже разошлись по домам, кроме нескольких предпринимателей, остающихся около своих боксов. Да и то — они уже не торгуют, а наводят порядок. Между рядов прячутся несколько осторожных котят. Рядом кто-то заботливо поставил мисочки с водой и кормом.

Фото: tut.by

Рынок от синагоги отделяет широкий кирпичный забор, на который то и дело взбираются котята.

— Что ищете? Вход на территорию синагоги? Нет, через рынок не получится, — улыбается мужчина, но говорит, что детвора все же иногда как-то забирается за деревянный забор. — Это небезопасно. Там на здании — большие трещины, и кирпичи над арками над входом могут обвалиться в любой момент. Мы детей оттуда гоняем. Хотя сами в детстве тоже ходили, конечно. Кажется, у каждого жителя Слонима есть воспоминания с этой заброшкой. А еще говорят, что где-то там в подвалах было закопано золото — так туда постоянно, пока открыто было, приходили подозрительные личности и пытались вскрывать пол. Но кроме каких-то бумаг ничего и не находили.

Фото: tut.by

Синагога в Слониме была построена в 1642 году в стиле барокко. В то же время здесь есть элементы оборонительного стиля с толстыми стенами и нишами-бойницами. Она считается одной из самых старых из сохранившихся синагог в Беларуси. В 1881 году она сильно пострадала от пожара, но горожане быстро скинулись — и восстановили здание, хоть местные власти не давали на это добро. Внутри, несмотря на долгое время забвения, сохранились уникальные росписи и лепнина, ниша для хранения торы и бима — возвышение для совершения религиозных обрядов.

Еще одна бима есть в бывшем здании синагоги XIX века (здесь же была и еврейская школа), что через дорогу от здания Большой синагоги. Сейчас там на первом этаже находится мебельный магазин. Владельцы сохранили старинный элемент, а продавцы с удовольствием показывают его туристам, которые время от времени заходят в торговую точку.

Фото: tut.by

— Говорят, что между двумя зданиями когда-то были подземные ходы, но не знаю насколько это правда. Исследований на этот счет вроде не было. А если и были, то нам, простым жителям, о них не сообщали. А вообще, синагогу нашу жалко очень. Она, бедная, все стоит в ожидании чуда, что ли. Нет, ну правда, отреставрировали бы ее в конце концов: и нам бы было хорошо — приезжали бы туристы, и потомкам тех евреев, которые здесь жили — память была бы, — говорят продавцы в магазине.

На реставрацию надо более пяти миллионов евро

К концу 20-го века Слонимской синагогой, по некоторым данным, занялось Иудейское религиозное объединение Беларуси. В 1999 году благодаря Фонду мировых памятников на синагоге заменили крышу, которая за 20 лет пришла в негодность. В тот момент реставрация памятника на этом и закончилась.

В начале 2018 года Слонимская синагога попала в число четырех наиболее важных синагог Европы, которые нуждаются в восстановлении. Ее судьбой заинтересовался британский Фонд еврейского наследия (The Foundation for Jewish Heritage). Главным инициатором восстановления стал английский инженер Саймон Каплински (Simon Kaplinsky). Его отец был родом из Слонима, уехал оттуда еще в 1929 году. До войны он поддерживал контакты с еврейской общиной белорусского города, но после Второй мировой все это, конечно, прекратилось.

Фото: tut.by

В 2006 году племянница Саймона — ведущая телеканала ВВС Наташа Каплински побывала в Слониме и очень впечатлилась. После этого семья Каплински решила, что может как-то поучаствовать в восстановлении Большой хоральной синагоги — но пока все идет медленно.

В 2018 году Фонд еврейского наследия оплатил ремонт кровли. В 2019 году сделали замеры четырех крупных трещин, и внутри здания специалисты установили сенсоры для мониторинга за движением фундамента. Представители Фонда несколько раз встречались с местными властями и представляли свои предложения по поводу дальнейшего восстановления синагоги. Планировалось, что сначала работы будут идти снаружи, также что будут восстановлены одноэтажные здания, которые были построены в XIX веке около основного здания синагоги (где потом размещались бары). Здесь планировалось открыть музей и информационный центр.

Свои предложения Фонд в прошлом году направил местным властям. Также представители Фонда говорили, что готовы выкупить синагогу. Но в итоге старинное здание было выставлено на аукцион.

Первоначальная стоимость синагоги была 137 тысяч рублей. Однако купить ее за такую сумму никто не захотел. Представители Фонда тоже решили, что будут ожидать, когда цену снизят в два раза. Предполагалось, что это будет сделано ко второму аукциону. Однако стоимость была снижена всего на 10%. Представители Фонда такому положению вещей были удивлены

— Справа ў тым, што арганізатары аўкцыёна запэўнілі прадстаўнікоў Фонда, што на другім аўкцыёне кошт будзе менш у два разы. Але атрымалася па-іншаму. Зразумела, што прадавец мае права, але замежныя спецыялісты такую сітуацыю разглядаюць з таго боку, што вусныя абяцанні не выконваюцца, што для Фонда не вельмі добры знак. Зноў жа, праблема яшчэ ў тым, што ўмовы аўкцыёна адныя, а спецыялісты Фонда кажуць аб тым, што часу для рэстаўрацыі будынка і для распрацоўкі праекта ды складання сметы трэба значна больш, — рассказывает заместитель председателя общественного объединения «Беларускае добраахвотнае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры» Юрий Мелешкевич. Это общественное объединение является белорусским партнером Фонда еврейского наследия и занимается вместе с другими белорусскими организациями составлением архитектурно-эскизного проекта, а также консультацией на данном предварительном этапе.

Фото: tut.by

Слонимскую синагогу снова, в третий раз, выставили на аукцион, который должен пройти 19 октября. На этот раз начальная цена лота составляет 61 650 рублей.

Согласно условиям продажи, покупатель должен разработать проектную документацию на проведение реконструкции или капитального ремонта объекта в течение 2 лет со дня заключения договора купли-продажи. Реконструкция или капитальный ремонт должен быть проведен с сохранением художественных, стилистических и конструктивных особенностей здания. Объект должен быть введен в эксплуатацию не позднее 5 лет со дня заключения договора купли-продажи.

— Па ацэнках спецыялістаў Фонда толькі на распрацоўку праектнай дакументацыі трэба каля чатырох год, на саму рэстаўрацыю — каля 10, калі рабіць усё правільна і добра. Там у будынку ёсць дастаткова вялікія, бачныя і сур’ёзныя трэшчыны. Гэта ж не проста рамонт нейкага старога будынка. Тут павінна быць грунтоўная даследчая праца гісторыкаў, рэстаўратараў, будаўнікоў ды іншых профільных спецыялістаў, — говорит Юрий.

Фото: tut.by

По предварительным расчетам, чтобы привести памятник архитектуры в порядок, нужно около пяти миллионов евро. Поэтому сейчас представители Фонда активизируют свое взаимодействие с различными благотворительными организациями и приглашают их к сотрудничеству.

Как ранее говорил исполнительный директор Фонда Майкл Мейл, Большая синагога в Слониме на сегодня является самым важным объектом еврейского наследия в Беларуси, которую сейчас все еще возможно сохранить — и сделать так «чтобы здание снова сыграло значимую роль в жизни Слонима».

Фото: tut.by

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