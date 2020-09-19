Депутат Минского горсовета сложила полномочия в знак протеста 8 19.09.2020, 14:42

6,470

Ольга Тесакова решила быть с народом.

В связи с произошедшими после выборов событиями депутат Минского горсовета (Дзержинский избирательный округ №23) Ольга Тесакова пошла на единственно достойный для ее статуса поступок и написала заявление о досрочном сложении полномочий, передает телеграм-канал «Страна для жизни».

Но этого оказалось недостаточно, чтобы ей дали уйти,

В видеообращении народный представитель признает свою несостоятельность как депутата. Ольга говорит, что не может помочь всем невинно пострадавшим и осужденным, но просит помочь ей покинуть должность.

«Информационную повестку насилия, совершенного над мирными гражданами, невозможно перебить ремонтом лавочек или открытием нового детского сада», - заявила экс-депутат.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».