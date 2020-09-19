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Видео-поздравление Купаловскому театру со 100-летием, которого испугался Минкульт

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  • 19.09.2020, 15:05
  • 2,674
Видео-поздравление Купаловскому театру со 100-летием, которого испугался Минкульт

Прислужники Лукашенко запретили размещать эти поздравления на официальной странице театра в Сети.

- Тех, кого вы видите в этом ролике, тех, кто записал видео-поздравление театру им.Янки Купалы со 100-летием, – категорически не желает видеть Минкульт Беларуси, сообщает канал MRR.

Прислужники диктаторского режима Лукашенко запретили размещать эти поздравления на официальной странице театра в интернете.

Однако, люди, любящие Купаловский театр, передали каналу MRR запрещённые видеозаписи. Так получился этот ролик.

Купаловцы, с юбилеем вас!


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