Видео-поздравление Купаловскому театру со 100-летием, которого испугался Минкульт

Видео-поздравление Купаловскому театру со 100-летием, которого испугался Минкульт2
- 19.09.2020, 15:05
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Прислужники Лукашенко запретили размещать эти поздравления на официальной странице театра в Сети.
- Тех, кого вы видите в этом ролике, тех, кто записал видео-поздравление театру им.Янки Купалы со 100-летием, – категорически не желает видеть Минкульт Беларуси, сообщает канал MRR.
Прислужники диктаторского режима Лукашенко запретили размещать эти поздравления на официальной странице театра в интернете.
Однако, люди, любящие Купаловский театр, передали каналу MRR запрещённые видеозаписи. Так получился этот ролик.
Купаловцы, с юбилеем вас!