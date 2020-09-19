Белорусы Варшавы вышли на Марш национального флага 1 19.09.2020, 16:28

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Фото: charter97.org

Сотни белорусов с национальной символикой прошлись маршем по главной улице Варшавы.

Сегодня белорусы празднуют День государственного флага и герба. 19 сентября 1991 года - важнейшая дата в новейшей истории Беларуси. В этот день герб «Погоня» и бело-красно-белый флаг стали государственными символами нашего государства.

В Варшаве по этому случаю белорусы вышли на Марш национального флага. Несколько сотен белорусов с бело-красно-белыми флагами и плакатами прошлись по главной улице столицы Польши - Новый Свят, передает корреспондент Charter97.org.

Белорусы в одежде белых и красных цветов несли плакаты «Свободная Беларусь», «Стены рухнут», «Закрой рот - открой границы», «Лукашенко под трибунал», «Не забудем, не простим!». Во время шествия участники марша скандировали «Жыве Беларусь!», «Лукашенко, уходи!» и пели протестные песни.

Фото: charter97.org

Фото: charter97.org

Участники марша дошли до Замковой площади, где состоялся митинг. На митинге выступили лидер Белорусской Национальной Памяти Анатолий Михновец, лидер движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик. Белорусские протестные песни исполнил бард Роман Корбут.

Организаторами марша выступили Белорусская Национальная Память, Белорусский Молодежный Хаб и Центр Белорусской Солидарности.

Фото: charter97.org

Фото: charter97.org

Фото: charter97.org

Фото: charter97.org

Фото: charter97.org

Фото: charter97.org

Фото: charter97.org

Фото: charter97.org

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