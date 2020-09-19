Известны имена 317 женщин, задержанных карателями в Минске

Известны имена 317 женщин, задержанных карателями в Минске31
- 19.09.2020, 19:01
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(Обновлено) Среди них - сотрудница посольства Великобритании и организатор «Лістапада».
19 сентября в Минске прошел традиционный Марш женской солидарности, который был прерван массовыми задержаниями участников, передает «Радыё Свабода».
Среди тех, кого посадили в автозаки - легендарная активистка Нина Багинская (позже ее отпустили возле Советского РОВД), сотрудница посольства Великобритании Инна Ромашевская, глава «Арт-Корпорейшн» и организатор фестивалей TeART и «Лістапад» Анжелика Крашевская.
По данным правозащитного центра «Весна», на данный момент известно 317 имен задержанных,, список дополняется.
Наибольшее количество людей было задержано у ТЦ «Айсберг» на пересечении улиц Коласа и Сурганова. Задержания проводили сотрудники ОМОНа и неизвестные люди в форме без опознавательных знаков и в балаклавах.