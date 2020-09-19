615 сотрудников МЭТЗ требуют отставки Лукашенко 12 19.09.2020, 19:37

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иллюстрационное Фото: rbc.ru

Забастовкa на электротехническом заводе в Минске

Также работники призывают признать результаты выборов недействительными и провести новые.

Трудовой коллектив Минского электротехнического завода (МЭТЗ) имени Козлова отправил в совет министров, Верховный суд, Миноблисполком, Мингорисполком и Профмаш коллективное обращение. Об этом сообщает телеграм-канал «Беларусь бастует!».

Под ним подписалось 615 сотрудников на 28 листах. Перечень подписей прилагается к разосланным копиям.

Основные требования:

1. Прекратить полномочия Лукашенко А.Г.

2. Признать результаты выборов недействительными и провести новые.

3. Прекратить милицейский произвол и освободить политических заключенных.

4. Провести расследование и привлечь к ответственности всех лиц, причастных к задержаниям и пыткам мирных граждан, фальсификации выборов.

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