615 сотрудников МЭТЗ требуют отставки Лукашенко

615 сотрудников МЭТЗ требуют отставки Лукашенко12
- 19.09.2020, 19:37
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Также работники призывают признать результаты выборов недействительными и провести новые.
Трудовой коллектив Минского электротехнического завода (МЭТЗ) имени Козлова отправил в совет министров, Верховный суд, Миноблисполком, Мингорисполком и Профмаш коллективное обращение. Об этом сообщает телеграм-канал «Беларусь бастует!».
Под ним подписалось 615 сотрудников на 28 листах. Перечень подписей прилагается к разосланным копиям.
Основные требования:
1. Прекратить полномочия Лукашенко А.Г.
2. Признать результаты выборов недействительными и провести новые.
3. Прекратить милицейский произвол и освободить политических заключенных.
4. Провести расследование и привлечь к ответственности всех лиц, причастных к задержаниям и пыткам мирных граждан, фальсификации выборов.