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615 сотрудников МЭТЗ требуют отставки Лукашенко

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  • 19.09.2020, 19:37
  • 13,356
615 сотрудников МЭТЗ требуют отставки Лукашенко
иллюстрационное Фото: rbc.ru
Забастовкa на электротехническом заводе в Минске

Также работники призывают признать результаты выборов недействительными и провести новые.

Трудовой коллектив Минского электротехнического завода (МЭТЗ) имени Козлова отправил в совет министров, Верховный суд, Миноблисполком, Мингорисполком и Профмаш коллективное обращение. Об этом сообщает телеграм-канал «Беларусь бастует!».

Под ним подписалось 615 сотрудников на 28 листах. Перечень подписей прилагается к разосланным копиям.

Основные требования:

1. Прекратить полномочия Лукашенко А.Г.

2. Признать результаты выборов недействительными и провести новые.

3. Прекратить милицейский произвол и освободить политических заключенных.

4. Провести расследование и привлечь к ответственности всех лиц, причастных к задержаниям и пыткам мирных граждан, фальсификации выборов.

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