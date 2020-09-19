Арсений Яценюк: У Лукашенко паранойя

Арсений Яценюк: У Лукашенко паранойя8
- 19.09.2020, 20:10
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Диктатор знает, что он проиграл выборы.
Угрозы, звучащие из уст Лукашенко в адрес Украины, доказывают его неадекватность. Об этом 18 сентября в программе "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" заявил бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк.
"Это паранойя человека, проигравшего выборы. Это политическая шизофрения. Вы только посмотрите на его язык жестов, на то, какой он дерганый. Он-то знает, что сфальсифицировал выборы, знает, что он их проиграл. Он знает, что люди вышли протестовать против него как авторитарного лидера, который незаконно занимает пост президента", – сказал Яценюк.
Посла Беларуси уже следовало бы вызвать в МИД и "отчитать за его правітеля", провоцирующего противостояние с Украиной, дал совет Яценюк.
По его мнению, голосом Лукашенко говорит президент России Владимир Путин, а отношения между ними сейчас – это калька отношений между Путиным и четвертым президентом Украины Виктором Януковичем в 2013 году.
"Украинское государство должно сейчас занять очень четкую позицию в отношении Беларуси. Дело не в Лукашенко. Это еще одна геополитическая игра Владимира Путина. Он является самой большой угрозой для Украины и украинской государственности. Лукашенко – уже марионетка", – отметил бывший глава украинского правительства.